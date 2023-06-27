Макдэвид о личных наградах: «Это не мотивирующий фактор, но я не упускаю из виду их значимость. Приз от коллег – престижнее всех»

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид считает приз от хоккеистов самой престижной индивидуальной наградой.

В минувшем сезоне капитан «Эдмонтона» выиграл 4 приза.

Это «Арт Росс Трофи» (лучшему бомбардиру, 153 очка, в 5-й раз), «Морис Ришар Трофи» (лучшему снайперу, 64 шайбы, впервые), «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку от журналистов) и «Тед Линдсей Эворд» (приз лучшему игроку сезона по версии хоккеистов). 

«Конечно, я не упускаю из виду значимость этих трофеев. Выиграть их несколько раз – это много значит для меня. Это не мотивирующий фактор, но все же особенный. Я с детства не привык воспринимать такие вещи как должное. 

Я в самом деле считаю, что приз Теда Линдсея – самая престижная награда среди всех, которые вручаются здесь сегодня. Когда ты получаешь признание от коллег, от тех, с кем ты бьешься каждый вечер, это нечто особенное», – сказал Макдэвид. 

Макдэвид в 4-й раз стал лучшим игроком сезона НХЛ по версии хоккеистов. Он сравнялся с Лемье, впереди лишь Гретцки

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6 комментариев

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Александр Балабанов
Ответ Stewee
Согласен с Макди, признание игроков намного важнее, чем выбор журналистов. Никогда не понимал, почему Харт ценится больше, чем Тед Линдсей.
Он старше на полвека - раз, это приз журналистов, и они пиарят его больше - два
+3
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+3
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Stewee
Согласен с Макди, признание игроков намного важнее, чем выбор журналистов. Никогда не понимал, почему Харт ценится больше, чем Тед Линдсей.
+2
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+2
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АРХАТ
Ответ Stewee
Согласен с Макди, признание игроков намного важнее, чем выбор журналистов. Никогда не понимал, почему Харт ценится больше, чем Тед Линдсей.
Вообще это 2 разные награды по смыслу
"Харт" самый крутой прекрутейший в своей команде
"Тед" - лучший игрок сезон.
Другое дело что как правило Харта дают лучшему или одному из лучших бомбардиров сезона
Допустим Аризона заползла в кубковую восьмёрку - Келлер набрал бы 90 очков, а второй бомбардир команды 50 очков.
И с другой стороны 150 очковый Макди и немного отставший Драз.
По логике должны "Харта" дать Келлеру (донный клуб вывел в плэйофф со скрипом, без сильного помощника), но дадут Макди.
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АРХАТ
"Тед Линдсей". А какой процент игроков лиги голосует???
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Stewee
Ответ Александр Балабанов
Он старше на полвека - раз, это приз журналистов, и они пиарят его больше - два
Ну вот и ответ: просто старше и у журналистов в медиа естественно больше влияния, отсюда и «больший» вес.
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Nojevilka
Ответ АРХАТ
Вообще это 2 разные награды по смыслу "Харт" самый крутой прекрутейший в своей команде "Тед" - лучший игрок сезон. Другое дело что как правило Харта дают лучшему или одному из лучших бомбардиров сезона Допустим Аризона заползла в кубковую восьмёрку - Келлер набрал бы 90 очков, а второй бомбардир команды 50 очков. И с другой стороны 150 очковый Макди и немного отставший Драз. По логике должны "Харта" дать Келлеру (донный клуб вывел в плэйофф со скрипом, без сильного помощника), но дадут Макди.
Да не факт. По-моему Маккинона так прокатывали в пользу Холла - Нейт был круче, а Холл значимее для своей команды в целом.
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