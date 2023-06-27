Макдэвид о личных наградах: «Это не мотивирующий фактор, но я не упускаю из виду их значимость. Приз от коллег – престижнее всех»
Коннор Макдэвид считает приз от хоккеистов самой престижной индивидуальной наградой.
В минувшем сезоне капитан «Эдмонтона» выиграл 4 приза.
Это «Арт Росс Трофи» (лучшему бомбардиру, 153 очка, в 5-й раз), «Морис Ришар Трофи» (лучшему снайперу, 64 шайбы, впервые), «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку от журналистов) и «Тед Линдсей Эворд» (приз лучшему игроку сезона по версии хоккеистов).
«Конечно, я не упускаю из виду значимость этих трофеев. Выиграть их несколько раз – это много значит для меня. Это не мотивирующий фактор, но все же особенный. Я с детства не привык воспринимать такие вещи как должное.
Я в самом деле считаю, что приз Теда Линдсея – самая престижная награда среди всех, которые вручаются здесь сегодня. Когда ты получаешь признание от коллег, от тех, с кем ты бьешься каждый вечер, это нечто особенное», – сказал Макдэвид.
Макдэвид в 4-й раз стал лучшим игроком сезона НХЛ по версии хоккеистов. Он сравнялся с Лемье, впереди лишь Гретцки
"Харт" самый крутой прекрутейший в своей команде
"Тед" - лучший игрок сезон.
Другое дело что как правило Харта дают лучшему или одному из лучших бомбардиров сезона
Допустим Аризона заползла в кубковую восьмёрку - Келлер набрал бы 90 очков, а второй бомбардир команды 50 очков.
И с другой стороны 150 очковый Макди и немного отставший Драз.
По логике должны "Харта" дать Келлеру (донный клуб вывел в плэйофф со скрипом, без сильного помощника), но дадут Макди.