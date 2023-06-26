Макдэвид о личных призах в НХЛ: «Это приятно, когда ты молод, но на данный момент это не самое главное»

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид не придал огромного значения индивидуальным наградам в НХЛ.

Капитан «Эдмонтон» претендует на получение «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку) и «Тед Линдсей Трофи» (награда самому ценному игроку по версии хоккеистов) по итогам прошедшего регулярного чемпионата, в котором Коннор Макдэвид набрал 153 (64+89) очка в 82 матчах.

«Это было прекрасно [получить приз]. Это было бы здорово. Но это не мотивирующий фактор, и никогда им не являлся.

Когда ты молод и только приходишь в НХЛ, то рад играть в лиге и выиграть приз «Харт Трофи» и «Арт Росс».

Это приятно, когда ты молод, и сейчас [отношение к призам] воспринимается по-прежнему так же, но на данный момент моей карьеры, но это не самое главное», – сказал нападающий «Ойлерс» Коннор Макдэвид.

11 комментариев

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Александр Митраков
Смог Никола - сможет и Коннор
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Wonder CP
Щас ему свежеиспеченная жена заявит - надоел эдмонтон, хочу жить в Калифорнии /Нью-Йорке ииии.....начнется веселье.
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k.vlad
Ответ Александр Митраков
Смог Никола - сможет и Коннор
Совсем не факт!)) Просто Мак к нефти привязан - главная суперзвезда франшизы, не будет КС у нефти, не будет и у Коннорка), ситуация сто процентов похожая на Овечкина в ВК!
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k.vlad
Всё Мак, пришёл твой черед после Овечкина))), как бы ты не играл, без КС ты - ....))))
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Павел павел
когда ты молод?? гм если 26 это не молодость то я лично в шоке.Даже для хоккея)
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Павел павел
и да Айкел привет передает
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Михаил Черный
Лукавит. 150 очков были для него горой с плеч и окончательное закрытие вопроса, если у Мака конкуренты за намба уан или нет. Ответ - нет.
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Viktoriya Vushnya
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Ни один здравомышленный спортсмен командного вида на публику не признает что личные награды важнее командных, это же очевидно...
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Михаил Черный
Ответ Павел павел
когда ты молод?? гм если 26 это не молодость то я лично в шоке.Даже для хоккея)
У чувака уже 6 сезонов 100+ очков было, считай ветеран
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k.vlad
Ответ Михаил Черный
Лукавит. 150 очков были для него горой с плеч и окончательное закрытие вопроса, если у Мака конкуренты за намба уан или нет. Ответ - нет.
Ты не понял вообще о чем речь)), он хоть тысячу очков наберет, ему будут говорить: где перстень?!)))
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Михаил Черный
Ответ k.vlad
Ты не понял вообще о чем речь)), он хоть тысячу очков наберет, ему будут говорить: где перстень?!)))
Это ты не понял о чем речь.
Путь Макдэвида к Кубку оказался сложным. И с каждым подвигом в регулярке ее ценность становится все меньше и можно будет полностью посвящать себя плей-офф.
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