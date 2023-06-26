Макдэвид о личных призах в НХЛ: «Это приятно, когда ты молод, но на данный момент это не самое главное»

Коннор Макдэвид не придал огромного значения индивидуальным наградам в НХЛ.

Капитан « » претендует на получение «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку) и «Тед Линдсей Трофи» (награда самому ценному игроку по версии хоккеистов) по итогам прошедшего регулярного чемпионата, в котором Коннор Макдэвид набрал 153 (64+89) очка в 82 матчах.

«Это было прекрасно [получить приз]. Это было бы здорово. Но это не мотивирующий фактор, и никогда им не являлся.

Когда ты молод и только приходишь в , то рад играть в лиге и выиграть приз «Харт Трофи» и «Арт Росс».

Это приятно, когда ты молод, и сейчас [отношение к призам] воспринимается по-прежнему так же, но на данный момент моей карьеры, но это не самое главное», – сказал нападающий «Ойлерс» .