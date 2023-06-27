Копитар – 2-й игрок в истории НХЛ, выигравший призы «Селки» и «Леди Бинг» более 1 раза. Первым был Дацюк

Анже Копитар – 2-й игрок в истории, выигравший призы «Селки» и «Леди Бинг» более 1 раза.

Капитан « » стал 2-кратным обладателем приза за джентльменское поведение (что подразумевает небольшое число штрафных минут) в сочетании с высоким игровым мастерством. Ранее он выиграл его в 2016 году.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Анже набрал 74 (28+46) очка в 82 играх регулярного чемпионата НХЛ при 4 минутах штрафа (2 малых).

Также он дважды в карьере становился обладателем приза «Селки Трофи» для лучшего форварда оборонительного плана (2016, 2018 годы).

35-летний словенец стал вторым игроком в истории НХЛ, выигрывавшим оба этих приза более 1 раза.

Первым игроком с таким достижением был , выигравший 3 «Селки» (2008, 2009, 2010 годы) и 4 «Леди Бинг» (2006, 2007, 2008, 2009 годы).

Среди действующих игроков обе эти награды также выигрывал («Флорида»), но по 1 разу («Леди Бинг» – 2019, «Селки» – 2021).