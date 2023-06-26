Клейтон Келлер: «Аризона – отличный хоккейный рынок. Это будет одно из лучших мест в НХЛ, если мы получим новую арену»

Клейтон Келлер назвал Аризону отличным хоккейным рынком.

«Быть «койотом» прекрасно. Мне нравится жить там и нравится команда, которая у нас собрана, поэтому, надеюсь, что все получится.

Считаю, что это отличный хоккейный рынок. Особенно если мы получим новую арену, тогда это будет одним из лучших мест для игры в НХЛ. Я верю в это.

Хотелось бы думать, что все идет в правильном направлении. НХЛ и наши владельцы сделают все возможное, чтобы разработать план, двигаться правильном направлении и развивать хоккей в Аризоне», – сказал нападающий «Аризоны» Клейтон Келлер.

Ранее стало известно, что жители пригорода Финикса не поддержали проект строительства новой арены для клуба и развлекательного комплекса общей стоимостью 2,3 миллиарда долларов. Ранее он был одобрен городским советом.

В следующем сезоне «Аризона» продолжит выступать в ледовом дворце Mullett Arena, где также играет команда университета Аризоны. Вместимость арены – 4 600 зрителей