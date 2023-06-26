Клейтон Келлер: «Аризона – отличный хоккейный рынок. Это будет одно из лучших мест в НХЛ, если мы получим новую арену»

Теги Аризона НХЛ Клейтон Келлер Хоккей

Клейтон Келлер назвал Аризону отличным хоккейным рынком.

«Быть «койотом» прекрасно. Мне нравится жить там и нравится команда, которая у нас собрана, поэтому, надеюсь, что все получится.

Считаю, что это отличный хоккейный рынок. Особенно если мы получим новую арену, тогда это будет одним из лучших мест для игры в НХЛ. Я верю в это.

Хотелось бы думать, что все идет в правильном направлении. НХЛ и наши владельцы сделают все возможное, чтобы разработать план, двигаться правильном направлении и развивать хоккей в Аризоне», – сказал нападающий «Аризоны» Клейтон Келлер.

Ранее стало известно, что жители пригорода Финикса не поддержали проект строительства новой арены для клуба НХЛ и развлекательного комплекса общей стоимостью 2,3 миллиарда долларов. Ранее он был одобрен городским советом.

В следующем сезоне «Аризона» продолжит выступать в ледовом дворце Mullett Arena, где также играет команда университета Аризоны. Вместимость арены – 4 600 зрителей

2 комментария

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oberkorn
Странная команда. Вернее владелец. Хотя, видимо он на казино больше имеет, и пофигу ему на болельщиков и стадион.
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