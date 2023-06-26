Коннор Макдэвид: «Задаюсь вопросом: «Почему сначала проигрываешь, а потом побеждаешь?» Победа – это навык. Тяжело видеть, как «Вегас» выиграл – мы были близки к ним»

Коннор Макдэвид высказался о поражении «Эдмонтона» в Кубке Стэнли.

«Ойлерс» уступили « » во втором раунде плей-офф со счетом 2-4 в серии.

«Конечно, это огромное разочарование. Нет другого способа описать это. Тяжело видеть, как «Вегас» победил. Чувствовали, что мы были близки к ним.

Но сейчас мы там, где есть. Сезон завершился, впереди лето, тренировочный лагерь, затем нужно вернуться к работе, добраться до того же места.

У нас еще достаточно времени порефлексировать, оглянуться назад и постараться разобраться, что пошло не так.

Хочется извлечь уроки. Я посмотрел некоторые матчи и пытался понять, что можно сделать лучше. Это небольшие детали. Нужно извлечь уроки, приступить к работе, чтобы вернуться к той же позиции.

Я всегда задавался вопросом: «Почему сначала ты проигрывать, а потом побеждаешь?» Осознавая тот путь, по которому мы идем, действительно начинаешь понимаешь, почему происходит именно так.

Существуют определенные небольшие мелочи, с которыми команды-победители знают, как нужно справляться. Они контролируют это и знают, что нужно делать.

Я уже говорил, что победа – это навык. Очевидно, что команды, которые быстрее всех это понимают и делают это дольше всех, в конечном итоге побеждают», – сказал капитан « ».