Президент КХЛ Морозов: «Ситуация с обменами СКА и «Сочи» не устраивает – следим за ней. По «Ладе» таких предпосылок пока что нет»

Президент КХЛ Алексей Морозов выразил недовольство из-за обменов «Сочи» и СКА.

– В с нового сезона вступает « ». Не боитесь, что лига получит еще одного аутсайдера, который будет жить по средствам?

– Мы планомерно работали по вступлению «Лады».

В октябре встречались с тольяттинцами, разработали дорожную карту. Прорабатывали все вопросы по инфраструктуре, по спортивному результату.

Мы говорили, что спортивный результат должен стоять в основе. Сезон в ВХЛ у «Лады» получился нервный, команда на ранней стадии вылетала из плей-офф.

Надеемся, что в Тольятти соберут боеспособную команду. Это хоккейный регион, там всегда хорошо работала школа, оттуда вышло много хороших игроков. Если «Лада» не будет показывать результат, это отразится на болельщиках.

Как, например, в Челябинске, где все разбираются в хоккее, любят и болеют за команду и каждое поражение обсуждается общественностью. В «Ладе» сменился тренер, пришел новый спортивный менеджер с опытом работы в КХЛ.

– Говоря о новом спортивном менеджере Рафике Якубове, который перешел из системы , и учитывая партнерские отношения, нет опасений, что «Лада» станет вторым « »?

– Конечно, нас ситуация по обменам с «Сочи» не устраивает. Мы следим за ней. Помним ранние обмены с «Витязем». Пока что таких предпосылок по «Ладе» нет.

Если такое произойдет, будем ужесточать регламент. В лиге есть аренда, в этом сезоне она работала эффективно.

Показательно, что лучшим новичком стал Гребенкин, которого отдали в аренду: он получил отличный стимул вместо того, чтобы сидеть на скамейке в «Металлурге». Этот механизм показывает, что он работает. Им нужно пользоваться, – сказал президент лиги .