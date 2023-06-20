В «Филадельфии» есть лишь один неприкосновенный игрок для обмена – 19-летний форвард Готье
«Филадельфия» намерена кардинально изменить состав команды.
Генеральный менеджер команды Даниэль Бриэр готов к обменам своих хоккеистов.
Сообщается, что он активно участвовал в переговорах по целому ряду игроков из своего состава и был потенциально близок к сделке с участием Кевина Хэйса в последние несколько дней.
В составе «Филадельфии» есть только один неприкосновенный хоккеист – это 19-летний нападающий Куттер Готье.
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