В «Филадельфии» есть лишь один неприкосновенный игрок для обмена – 19-летний форвард Готье

«Филадельфия» намерена кардинально изменить состав команды.

Генеральный менеджер команды готов к обменам своих хоккеистов.

Сообщается, что он активно участвовал в переговорах по целому ряду игроков из своего состава и был потенциально близок к сделке с участием Кевина Хэйса в последние несколько дней.

В составе «Филадельфии» есть только один неприкосновенный хоккеист – это 19-летний нападающий Куттер Готье.