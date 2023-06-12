«Эдмонтону» интересен форвард Конекны. «Ойлерс» обращались к «Филадельфии» на предмет обмена
«Эдмонтон» – один из претендентов на Трэвиса Конекны.
Канадский клуб является одной из тех команд, которым интересен нападающий «Филадельфии».
Ранее инсайдер Пьер ЛеБрюн, ссылаясь на источники в НХЛ, отмечал, что в межсезонье «Флайерс» получат одно или два серьезных предложения по обмену Трэвиса Конекны.
Форвард набрал 61 (31+30) балл за результативность в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.
Канадец выступает за «Филадельфию» с сезона-2016/17.
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