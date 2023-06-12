«Эдмонтону» интересен форвард Конекны. «Ойлерс» обращались к «Филадельфии» на предмет обмена

«Эдмонтон» – один из претендентов на Трэвиса Конекны.

Канадский клуб является одной из тех команд, которым интересен нападающий «Филадельфии».

Ранее инсайдер Пьер ЛеБрюн, ссылаясь на источники в НХЛ, отмечал, что в межсезонье «Флайерс» получат одно или два серьезных предложения по обмену .

Форвард набрал 61 (31+30) балл за результативность в 60 матчах регулярного чемпионата в нынешнем сезоне.

Канадец выступает за «Филадельфию» с сезона-2016/17.