«Эдмонтону» интересен форвард Конекны. «Ойлерс» обращались к «Филадельфии» на предмет обмена

Теги возможные переходы Филадельфия Эдмонтон НХЛ Трэвис Конекны Хоккей

«Эдмонтон» – один из претендентов на Трэвиса Конекны.

Канадский клуб является одной из тех команд, которым интересен нападающий «Филадельфии».

Ранее инсайдер Пьер ЛеБрюн, ссылаясь на источники в НХЛ, отмечал, что в межсезонье «Флайерс» получат одно или два серьезных предложения по обмену Трэвиса Конекны.

Форвард набрал 61 (31+30) балл за результативность в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.

Канадец выступает за «Филадельфию» с сезона-2016/17.

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12 комментариев

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Китовик
Хех, на Нерса и Ямамото? У нефти практически нет привлекательных активов для обмена
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Cube Litening C:68X
Нормально,надо брать..😁
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Pronger
Эдмонтон ничего не может предложить взамен, пиков нет, проспектов пара вменяемых, не думаю что их менять будут, кепка жмёт, а игроки на копеечных контрактах нужны
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Maxim Shumov
Скоро у 97 и 29 закончатся контракты. Если они не захотят до конца карьеры вылетать в 1-2 раунде и уйдут, бочка с нефтью снова на годы погрузится на дно океана.
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Олег Усов
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Ответ Cube Litening C:68X
30 голов никто из имеющихся у Эдмонтона нападающих не в состоянии забивать,ну кроме Макдрайзов естественно,так что надо брать..😁
а чем драйзль занимается, по твоему?
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DenSpM
Ответ Cube Litening C:68X
30 голов никто из имеющихся у Эдмонтона нападающих не в состоянии забивать,ну кроме Макдрайзов естественно,так что надо брать..😁
Хайман и РНХ забили 36 и 37 с этой регулярке
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Белый офицер
На Ямамоту меняйте + чем то доплатить.
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j_jms
Ответ Китовик
Хех, на Нерса и Ямамото? У нефти практически нет привлекательных активов для обмена
Дразайтль, вполне актив, а за слив Нерса - после удержания половины зарплаты, надо еще добавить первый пик, а не губы раскатывать, Ямомото сами выставите на драфт отказов, и его, даже бесплатно, никто не возьмет. Команда-мечта, что вокруг еще много таких же дидиотов.
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Cube Litening C:68X
Ответ Олег Усов
а чем драйзль занимается, по твоему?
Двух мало, ещё нужны забивалы..😁
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Cube Litening C:68X
Ответ DenSpM
Хайман и РНХ забили 36 и 37 с этой регулярке
Ого,про них не подумал..Но всё равно не помешает,надо брать..😁
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