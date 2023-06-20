«Аризона» выкупит контракты Кэссиана и Немета. Их кэпхиты – 3,2 и 2,5 млн долларов
«Аризона» приняла решение выкупить контракты Зака Кэссиана и Патрика Немета.
Хоккеисты помещены на драфт отказов с целью выкупа их соглашения.
У Патрика Немета оставался один год по действующему договору с «Койотис» с зарплатой 2,5 миллиона долларов.
Соглашение Зака Кэссиана также было рассчитано на еще один сезон с кэпхитом 3,2 миллиона долларов.
В прошедшем сезоне Кэссиан набрал 2 (2+0) очка при полезности «минус 18» в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ.
Немет записал на свой счет 5 (0+5) баллов при полезности «минус 7» в 75 играх чемпионата.
Правда итоговая сумма не сравнима с той же Миннесотой (Паризе/Сутер) - всего менее 2 млн