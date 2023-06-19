Лучевников о Радулове: «Его работоспособности любой позавидует. Не дашь 36 лет, он как двигатель команды, подпитывает всех остальных»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Константин Лучевников Хоккей

Константин Лучевников поделился мнением об игре Александра Радулова.

– Какой Александр Радулов в раздевалке?

– Не секрет, что он эмоциональный, максималист. Требует самого высокого результата и от себя, и от команды.

Если накричал во время игры, то в раздевалке всегда подойдет и объяснит спокойно еще раз. В общении адекватный человек.

– Советы дает?

– Да, постоянно. Каждую смены совет кому-то дает.

– Что вам лично говорил?

– Куда бросить, пас отдать. В игре обычно много нюансов.

– Его эмоциональность заряжает партнеров?

– Конечно.

Он как двигатель команды, подпитывает всех остальных. Если видишь, как эмоционален капитан и ему небезразлично, то сам стараешься из себя выжимать максимум.

– Восхищает его игра в таком возрасте?

– Его работоспособности любой позавидует. Ему не дашь 36 лет.

Он бежит так, как другие в 18 лет. На тренировках всегда выкладывается полностью. Столько у него сил и энергии. Даже не знаю, откуда он их берет, – сказал защитник «Ак Барса» Константин Лучевников.

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