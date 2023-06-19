Лучевников о Радулове: «Его работоспособности любой позавидует. Не дашь 36 лет, он как двигатель команды, подпитывает всех остальных»
Константин Лучевников поделился мнением об игре Александра Радулова.
– Какой Александр Радулов в раздевалке?
– Не секрет, что он эмоциональный, максималист. Требует самого высокого результата и от себя, и от команды.
Если накричал во время игры, то в раздевалке всегда подойдет и объяснит спокойно еще раз. В общении адекватный человек.
– Советы дает?
– Да, постоянно. Каждую смены совет кому-то дает.
– Что вам лично говорил?
– Куда бросить, пас отдать. В игре обычно много нюансов.
– Его эмоциональность заряжает партнеров?
– Конечно.
Он как двигатель команды, подпитывает всех остальных. Если видишь, как эмоционален капитан и ему небезразлично, то сам стараешься из себя выжимать максимум.
– Восхищает его игра в таком возрасте?
– Его работоспособности любой позавидует. Ему не дашь 36 лет.
Он бежит так, как другие в 18 лет. На тренировках всегда выкладывается полностью. Столько у него сил и энергии. Даже не знаю, откуда он их берет, – сказал защитник «Ак Барса» Константин Лучевников.
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