Лучевников о Радулове: «Его работоспособности любой позавидует. Не дашь 36 лет, он как двигатель команды, подпитывает всех остальных»

Константин Лучевников поделился мнением об игре Александра Радулова.

– Какой Александр Радулов в раздевалке?

– Не секрет, что он эмоциональный, максималист. Требует самого высокого результата и от себя, и от команды.

Если накричал во время игры, то в раздевалке всегда подойдет и объяснит спокойно еще раз. В общении адекватный человек.

– Советы дает?

– Да, постоянно. Каждую смены совет кому-то дает.

– Что вам лично говорил?

– Куда бросить, пас отдать. В игре обычно много нюансов.

– Его эмоциональность заряжает партнеров?

– Конечно.

Он как двигатель команды, подпитывает всех остальных. Если видишь, как эмоционален капитан и ему небезразлично, то сам стараешься из себя выжимать максимум.

– Восхищает его игра в таком возрасте?

– Его работоспособности любой позавидует. Ему не дашь 36 лет.

Он бежит так, как другие в 18 лет. На тренировках всегда выкладывается полностью. Столько у него сил и энергии. Даже не знаю, откуда он их берет, – сказал защитник « » Константин Лучевников.