Защитник «Ванкувера» Бир выбыл на 6 месяцев после операции на плече. Он получил травму на ЧМ-2023

Защитник «Ванкувера» Итэн Бир выбыл на 6 месяцев после операции на плече.

25-летний игрок получил травму на ЧМ по хоккею, где выступал за сборную .

В течение последних месяцев клуб вел с ним переговоры о новом контракте. Летом Бир может стать ограниченно свободным агентом.

Его кэпхит по соглашению с истекающим сроком действия составляет 2,2 миллиона долларов.

В минувшем сезоне он провел за «Кэнакс» 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 16 (3+13) очков при полезности «+6» и среднем времени на льду 18:30.

В 8 матчах на победном для канадцев ЧМ результативными действиями не отметился.