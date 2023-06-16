Защитник «Ванкувера» Бир выбыл на 6 месяцев после операции на плече. Он получил травму на ЧМ-2023

Теги травмы Ванкувер Сборная Канады по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Итэн Бир Хоккей

Защитник «Ванкувера» Итэн Бир выбыл на 6 месяцев после операции на плече.

25-летний игрок получил травму на ЧМ по хоккею, где выступал за сборную Канады

В течение последних месяцев клуб вел с ним переговоры о новом контракте. Летом Бир может стать ограниченно свободным агентом. 

Его кэпхит по соглашению с истекающим сроком действия составляет 2,2 миллиона долларов. 

В минувшем сезоне он провел за «Кэнакс» 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 16 (3+13) очков при полезности «+6» и среднем времени на льду 18:30.

В 8 матчах на победном для канадцев ЧМ результативными действиями не отметился.

1 комментарий

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t0ni12
Поэтому и не хотят клубы отпускать игроков на турниры сборных 🙄
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