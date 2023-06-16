«Колорадо» выменял Фредрика Олофссона у «Далласа» и подписал с форвардом контракт на год

Теги переходы Колорадо Даллас НХЛ Фредрик Олофссон Хоккей

«Колорадо» выменял Фредрика Олофссона у «Далласа» и подписал с форвардом контракт на год.

Компенсация, которую получат «Старс», будет определена позже (future considerations).

«Эвеланш» подписали с 27-летним игроком двусторонний контракт на один год.

Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 300 тысяч, при этом гарантированный минимум за сезон – 350 тысяч. 

Олофссон дебютировал в НХЛ в минувшем сезоне – 28 матчей за «Даллас» и 4 (1+3) очка в регулярном чемпионате. Также провел 2 матча в плей-офф. 

В АХЛ за «Техас» сыграл 37 матчей и набрал 14 (5+9) очков. 

 

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