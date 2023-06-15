Губерниев о футболе и хоккее: «Если сборная выиграет Олимпиаду – люди не выйдут на улицу. Если футболисты выиграют Евро – выйдут»
Дмитрий Губерниев высказался о разнице в популярности хоккея и футбола.
– Не так давно всегда обсуждали слова Леонида Слуцкого, что хоккей – локальная история, футбол – глобальная. Вы с ним согласны или нет?
– Конечно, я согласен с ним. А как иначе? Биатлон тоже локальная история, лыжи – еще более локальная.
Если говорить о волейболе – то нет, потому что количество стран, где в него играют, превышает футбол. Баскетбол тоже поборется, хоккей – отчасти в Северной Америке, Европе и России, но не более того.
Если предположить, что наша хоккейная сборная вернется и выиграет Олимпиаду, то люди на улицу не выйдут.
Если предположить, что наша футбольная сборная вернется и выиграет чемпионат Европы, то люди выйдут, как и после побед над Нидерландами и над Испанией.
– Надо что-то делать, чтобы хоккей становился глобальной историей?
– Как мы можем глобально влиять, если нас отовсюду выгнали? Надо развивать хоккей внутри страны, продолжать поддерживать клубы КХЛ, ВХЛ и МХЛ, не говоря уже о детско-юношеском спорте.
– Не так давно вы говорили, что хоккей, в отличие от биатлона, страну не объединяет. Это проблема?
– Если брать время до отстранения нашего спорта, то биатлон был в разы популярнее.
Сейчас, когда мы варимся в собственном соку, хоккей не просто начал выигрывать, а даже больше биатлона объединять людей. Прошедший Кубок Гагарина тому свидетельство.
Телевизионные рейтинги финала были прекрасными, хоккей хороший. А то, что сборная России не играла уже на двух чемпионатах мира, – это наша печаль и боль, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Он и в лучшие годы и близко не был уровня футбольного ЧМ.