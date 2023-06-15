Губерниев о футболе и хоккее: «Если сборная выиграет Олимпиаду – люди не выйдут на улицу. Если футболисты выиграют Евро – выйдут»

Теги Сборная России по хоккею премьер-лига Россия Сборная России по футболу Дмитрий Губерниев КХЛ Хоккей

Дмитрий Губерниев высказался о разнице в популярности хоккея и футбола.

– Не так давно всегда обсуждали слова Леонида Слуцкого, что хоккей – локальная история, футбол – глобальная. Вы с ним согласны или нет?

– Конечно, я согласен с ним. А как иначе? Биатлон тоже локальная история, лыжи – еще более локальная.

Если говорить о волейболе – то нет, потому что количество стран, где в него играют, превышает футбол. Баскетбол тоже поборется, хоккей – отчасти в Северной Америке, Европе и России, но не более того.

Если предположить, что наша хоккейная сборная вернется и выиграет Олимпиаду, то люди на улицу не выйдут.

Если предположить, что наша футбольная сборная вернется и выиграет чемпионат Европы, то люди выйдут, как и после побед над Нидерландами и над Испанией.

– Надо что-то делать, чтобы хоккей становился глобальной историей?

– Как мы можем глобально влиять, если нас отовсюду выгнали? Надо развивать хоккей внутри страны, продолжать поддерживать клубы КХЛ, ВХЛ и МХЛ, не говоря уже о детско-юношеском спорте.

– Не так давно вы говорили, что хоккей, в отличие от биатлона, страну не объединяет. Это проблема?

– Если брать время до отстранения нашего спорта, то биатлон был в разы популярнее.

Сейчас, когда мы варимся в собственном соку, хоккей не просто начал выигрывать, а даже больше биатлона объединять людей. Прошедший Кубок Гагарина тому свидетельство.

Телевизионные рейтинги финала были прекрасными, хоккей хороший. А то, что сборная России не играла уже на двух чемпионатах мира, – это наша печаль и боль, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

11 комментариев

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blaugrano
Нынешний олимпийский турнир хоккея по уровню интереса и ажиотажа ближе к чемпионату мира по фехтованию или гребле.
Он и в лучшие годы и близко не был уровня футбольного ЧМ.
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My Channels To Watch
Что за дичь. Когда сборная России выиграла впервые за долгое время ЧМ люди выходили, на машинах с флагами и т.д
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Этот Райола хочет денег
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Jan Paskel
Сделать хоккей глобальным... лол, представляю ЧМ с крепкими сборными Японии, Анголы, Австралии, Аргентины, Мексики, ну и конеяно же, Нигерии
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-1
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Владимир Владимирович
Ну футбол это бриллиант среди спорта, само с собой люди выйдут на улицу, самый популярный и самый желанный болельщиками титул, это титул чемпионов мира или чемпионов евро, это как на Марс подняться . А баскетболом и хоккеем народ сильно не удивишь
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Savardus
Если Губерниева навсегда уберут из телевизора и спортивного инфополя, люди выйдут на улицы. Если он замолчит только на пару дней - нет
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Н.Ф.
Ответ My Channels To Watch
Что за дичь. Когда сборная России выиграла впервые за долгое время ЧМ люди выходили, на машинах с флагами и т.д
Ковальчук-2OO8
0
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