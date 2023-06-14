«Питтсбург» назначил Спеццу ассистентом генменеджера. Он работал с Дубасом в «Торонто»
«Питтсбург» объявил о назначении Джейсона Спеццы в клуб.
Бывший хоккеист «Оттавы», «Далласа» и «Торонто» стал ассистентом генерального менеджера «Пингвинс». Ранее он занимал аналогичную должность в «Мэйпл Лифс».
«Питтсбург» продолжает поиски нового постоянного генменеджера после увольнения Рона Хекстолла. Этот пост временно занимает президент клуба по хоккейным операциям Кайл Дубас.
Спецца и Дубас вместе работали в «Торонто» до мая этого года.
3 комментария