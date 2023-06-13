Арбитр Шалагин: «В Северной Америке проще относятся к удалениям. У нас начинаются обсуждения, что проиграли из-за судей»

Теги судьи НХЛ КХЛ Никита Шалагин Хоккей

Никита Шалагин сопоставил судейство в российском хоккее и НХЛ.

– С точки зрения судейства, чем североамериканский хоккей отличается от нашего?

– Я не застал как таковых матчей, но побывал на сборах и послушал, что говорят руководители лиг и каких тенденций они придерживаются.

Прежде всего там дают играть хоккеистам, так как они самые главные лица на льду, им разрешается больше силовой борьбы.

Это зависит не только от судейства, но и от принятия игроками этих действий. И они, и тренеры, и руководители лиг идут навстречу и не делают судей крайними во время матчей с большим количеством силовых приёмов на грани фола.

Хоккеисты понимают, что, если они хотят играть жестко – они играют, но не апеллируют к судьям.

Игроки сами готовы встретить силовой приём или принять удар, из-за этого и матчи становятся более динамичными, и судьи готовы к такой жесткой игре.

– В России навстречу судьям идут реже?

– Нет, в России к судьям тоже проявляют огромное уважение, но там все-таки обращают меньше внимания на судейские решение, считают их частью игры, которую просто нужно принять.

Ты ведь не ругаешь штангу, если в нее попал, она же не виновата. В Северной Америке проще относятся к удалениям, хоккеисты спокойно это принимают и выходят играть в меньшинстве.

У нас порой начинается обсуждения того, что команда проиграла из-за судейских решений, однако это неправильное мышление. Матч не может обойтись без судьи. Мы просто пытаемся правильно и честно выполнить свою работу.

Кому-то это в любом случае будет не нравиться. Судьи ведь появились ещё очень давно.

Когда две команды собрались, играли и просто не могли закончить матч из-за споров между собой, тогда они назначили человека, который определял, кто прав. Само собой, соперничающие друг с другом команды часто сталкиваются со спорными ситуациями.

Как раз для этого существуют судьи, чтобы своим решением определить, чья сторона права в том или ином эпизоде.

В России не идут судьям навстречу реже, чем в Северной Америке, но есть отличие в философском подходе к самому судейству, – сказал Никита Шалагин, признанный лучшим главным арбитром сезона МХЛ.

3 комментария

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Vadoniy
А это фишка российская, ошибок никто не делает, все проблемы подстроены злыми силами) На воду дуем, уровень доверия ко всем и всему околонулевой и, прямо скажем, небезосновательно)
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Ko Vi
да уж конечно, в ПО 2019 в играх, где играли Акулы, рефы так чудили, что казалось, что их специально тащат, за что Лиге приходилось извиняться
+1
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крок 58
Отводит от себя удар))
Просит индульгенцию на следующие косяки….
0
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