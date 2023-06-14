Айкел выиграл Кубок Стэнли, впервые в карьере сыграв в плей-офф. Он набрал 26 очков в 22 играх и стал лучшим бомбардиром

Теги рейтинги Кубок Стэнли Марк Рекки Эрик Стаал НХЛ Вегас Джек Айкел Хоккей

Джек Айкел выиграл Кубок Стэнли, впервые в карьере сыграв в плей-офф.

«Вегас» обыграл «Флориду» в финальной серии (4-1, 9:3 в пятом матче)

26-летний форвард провел свой первый плей-офф за карьеру и набрал 26 (6+20) очков в 22 матчах. Он стал лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша Кубка Стэнли. 

Кроме того, 2-й номер драфта НХЛ-2015 занял 3-е место среди игроков с лучшими бомбардирскими результатами в дебютном розыгрыше Кубка Стэнли. 

Больше баллов набрали только Марк Рекки (1991 год, «Питтсбург», 34 очка в 24 матчах, 10+24) и Эрик Стаал (2006 год, «Каролина», 28 очков в 25 играх, 9+19). Оба игрока тоже выиграли Кубок Стэнли

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8 комментариев

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Yaroslove
И стал чемпионом раньше первого номера. Если кто вдруг не помнит, им был Коннор МакДэвид ))
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Yaroslove
Ответ Александр Филиппов
Ну набрасывайте. Хоккей командная игра. Количеством кубков сила отдельного игрока не измеряется.
Я просто констатировал факт ))
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Sevan87
Айкел умница, без него не было бы конн-смайта Маршассо и кубка у Вегаса
+1
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Stepan Alexandrovich
Ответ Yaroslove
Я просто констатировал факт ))
сколько у Айкела кубков в Баффало? Ну или хотя бы выходов в плей-офф? Что говорят факты?)
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борецЗАнеСправедливость
№2 драфта > №1, официально!
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Yaroslove
А ведь Эрик Стаал тоже в этом финале принимал участие. Через семнадцать лет после первого. Не удивлюсь, если это тоже какой-нибудь рекорд ))
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Mamontilo
Когда тебя списали все, а ты не захотел списываться
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