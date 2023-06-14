Айкел выиграл Кубок Стэнли, впервые в карьере сыграв в плей-офф. Он набрал 26 очков в 22 играх и стал лучшим бомбардиром
Джек Айкел выиграл Кубок Стэнли, впервые в карьере сыграв в плей-офф.
«Вегас» обыграл «Флориду» в финальной серии (4-1, 9:3 в пятом матче)
26-летний форвард провел свой первый плей-офф за карьеру и набрал 26 (6+20) очков в 22 матчах. Он стал лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша Кубка Стэнли.
Кроме того, 2-й номер драфта НХЛ-2015 занял 3-е место среди игроков с лучшими бомбардирскими результатами в дебютном розыгрыше Кубка Стэнли.
Больше баллов набрали только Марк Рекки (1991 год, «Питтсбург», 34 очка в 24 матчах, 10+24) и Эрик Стаал (2006 год, «Каролина», 28 очков в 25 играх, 9+19). Оба игрока тоже выиграли Кубок Стэнли.
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