Гибсон обсудил с генменеджером «Анахайма» возможный обмен

Теги возможные переходы Анахайм НХЛ Пэт Вербик Джон Гибсон Хоккей

Джон Гибсон настроен на обмен из «Анахайма».

Сообщается, что в мае голкипер и генеральный менеджер «Дакс» Пэт Вербик провели встречу, на которой голкипер поделился мыслями о своей ситуации в клубе.

Контракт 29-летнего Джона Гибсона с кэпхитом 6,4 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Вратарь провел 53 матча в нынешнем сезоне в чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,99 шайбы и отражая 89,9% бросков.

3 комментария

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Maxim Shumov
Гибсон вроде как достаточно сильный кипер, но, даже он в среднем пропускает 4 за матч. Это что же за защита у Анахайма? Не мудрено, что просит обмена
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DenisBu
Как по мне, он уже перебрался в зону риска. Вопрос, сможет ли он играть на хорошем уровне в другой команде… Возраст, зарплата. Статистика в последние сезоны не очень. Да, можно говорить о том, что Анахайм в целом играет ужасно, по SOG у него второе место в лиге, но по этому показателю в топ-десятке всего двое вратарей ниже 90% и GAA выше трёх. Гибсон один из них. И он восьмой с конца по пропущенным в среднем за весь сезон среди всех вообще всех сыгравших вратарей.
Для сравнения, Хеллибак 92% и на полтора гола меньше в среднем за игру.
Это всё не значит, что Гибсон точно плох. Просто «продать» себя в другую команду будет очень непросто.
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