Гибсон обсудил с генменеджером «Анахайма» возможный обмен
Джон Гибсон настроен на обмен из «Анахайма».
Сообщается, что в мае голкипер и генеральный менеджер «Дакс» Пэт Вербик провели встречу, на которой голкипер поделился мыслями о своей ситуации в клубе.
Контракт 29-летнего Джона Гибсона с кэпхитом 6,4 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.
Вратарь провел 53 матча в нынешнем сезоне в чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,99 шайбы и отражая 89,9% бросков.
Для сравнения, Хеллибак 92% и на полтора гола меньше в среднем за игру.
Это всё не значит, что Гибсон точно плох. Просто «продать» себя в другую команду будет очень непросто.