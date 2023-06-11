Гибсон обсудил с генменеджером «Анахайма» возможный обмен

Джон Гибсон настроен на обмен из «Анахайма».

Сообщается, что в мае голкипер и генеральный менеджер «Дакс» провели встречу, на которой голкипер поделился мыслями о своей ситуации в клубе.

Контракт 29-летнего с кэпхитом 6,4 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Вратарь провел 53 матча в нынешнем сезоне в чемпионате , пропуская в среднем 3,99 шайбы и отражая 89,9% бросков.