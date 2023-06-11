Боб Хартли: «Дюбуа – это игрок третьего звена в команде, претендующей на Кубок Стэнли»

Теги Боб Хартли НХЛ Виннипег Пьер-Люк Дюбуа Хоккей

Боб Хартли считает Пьер-Люка Дюбуа хоккеистом третьего звена.

Нападающий изъявил желание покинуть «Виннипег». Одним из претендентов на хоккеиста называется «Монреаль».

«Выход в плей-офф не может быть основным стремлением. Я смотрю на другое: можем ли мы выиграть Кубок Стэнли? Это мечта.

Поэтому, на мой взгляд, Пьер-Люк Дюбуа – это хоккеист третьего звена в команде, претендующей на Кубок Стэнли. 

Он габаритный, крупный хоккеист, и он мне нравится. Нет ничего плохого в том, чтобы играть на третьем звене», – сказал выигрывавший Кубок Стэнли Боб Хартли в эфире BPM Sports.

Канадский нападающий набрал 63 (27+36) очка в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.

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7 комментариев

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зильбер
Ответ Евгений Узингер
Боб Хартли это который Магнитку тренировал?
Югру
+5
0
+5
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Сергей Орлов
Второе вполне тянет.
0
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Брэд Либил
а Кицураги?
0
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Maxim Shumov
Ну уж 63 очка в 73 матчах это явно не третье звено. Может сразу АХЛ уж тогда?
0
0
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Ryan T.
Ответ Евгений Узингер
Боб Хартли это который Магнитку тренировал?
"Магнитку" Кинэн тренировал.
0
0
0
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Араторн - отец Арагорна
Ответ Ryan T.
"Магнитку" Кинэн тренировал.
По-моему в Мечеле Челябинском физруком подрабатывал😊
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