Боб Хартли: «Дюбуа – это игрок третьего звена в команде, претендующей на Кубок Стэнли»
Боб Хартли считает Пьер-Люка Дюбуа хоккеистом третьего звена.
Нападающий изъявил желание покинуть «Виннипег». Одним из претендентов на хоккеиста называется «Монреаль».
«Выход в плей-офф не может быть основным стремлением. Я смотрю на другое: можем ли мы выиграть Кубок Стэнли? Это мечта.
Поэтому, на мой взгляд, Пьер-Люк Дюбуа – это хоккеист третьего звена в команде, претендующей на Кубок Стэнли.
Он габаритный, крупный хоккеист, и он мне нравится. Нет ничего плохого в том, чтобы играть на третьем звене», – сказал выигрывавший Кубок Стэнли Боб Хартли в эфире BPM Sports.
Канадский нападающий набрал 63 (27+36) очка в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.
7 комментариев