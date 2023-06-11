Михаил Гуляев: «Макар – кумир, но мне до него очень далеко. Рано говорить, что я какой-то супер-пупер хоккеист, отец говорил брать пример с Дэллмана»

Михаил Гуляев назвал Кэйла Макара своим кумиром.

– Скаут Грант Маккаг назвал вас «русским Макаром», как относитесь к таким сравнениям и возлагаемым надеждам?

– Стараюсь не обращать на это внимания, мне пока очень далеко до .

Но это мой кумир, стараюсь следить за ним, смотрю нарезки обводок, бросков и передач. Рано говорить, что я какой-то супер-пупер хоккеист, мне еще работать и работать.

– А кто, по вашему мнению, защитник с приставкой «супер» в ?

– Саня Никишин из СКА. Мне нравится его игра. Он не сильно старый (улыбается), так что выберу его.

– В КХЛ вы следили за Кевином Даллмэном, который попал в символичную пятерку лучших игроков за всю историю КХЛ. Согласны с этим выбором?

– Да, он лучший.

Я был еще маленьким, когда он приезжал на матчи в Новосибирск. Следил за ним, моему отцу тоже нравилась его игра. Он всегда мне говорил брать пример со стиля игры Даллмэна.

– В пятерке лучших также оказались Александр Еременко, Илья Никулин, , и Илья Ковальчук. Вы бы что-то поменяли?

– Наверное, изменил бы только тройку нападения – вместо Ковальчука – не в обиду ему, он отличный игрок – поставил бы в центр, а Зарипова и Мозякина по краям, – сказал защитник системы «Авангарда» Михаил Гуляев.