Михаил Гуляев: «Макар – кумир, но мне до него очень далеко. Рано говорить, что я какой-то супер-пупер хоккеист, отец говорил брать пример с Дэллмана»

Теги Авангард Данис Зарипов Сергей Мозякин Кевин Дэллман НХЛ КХЛ Ян Коварж Кэйл Макар Александр Никишин Михаил Гуляев Хоккей

Михаил Гуляев назвал Кэйла Макара своим кумиром.

– Скаут Грант Маккаг назвал вас «русским Макаром», как относитесь к таким сравнениям и возлагаемым надеждам?

– Стараюсь не обращать на это внимания, мне пока очень далеко до Кэйла Макара.

Но это мой кумир, стараюсь следить за ним, смотрю нарезки обводок, бросков и передач. Рано говорить, что я какой-то супер-пупер хоккеист, мне еще работать и работать.

– А кто, по вашему мнению, защитник с приставкой «супер» в КХЛ?

– Саня Никишин из СКА. Мне нравится его игра. Он не сильно старый (улыбается), так что выберу его.

– В КХЛ вы следили за Кевином Даллмэном, который попал в символичную пятерку лучших игроков за всю историю КХЛ. Согласны с этим выбором?

– Да, он лучший.

Я был еще маленьким, когда он приезжал на матчи в Новосибирск. Следил за ним, моему отцу тоже нравилась его игра. Он всегда мне говорил брать пример со стиля игры Даллмэна.

– В пятерке лучших также оказались Александр Еременко, Илья Никулин, Данис Зарипов, Сергей Мозякин и Илья Ковальчук. Вы бы что-то поменяли?

– Наверное, изменил бы только тройку нападения – вместо Ковальчука – не в обиду ему, он отличный игрок – поставил бы Яна Коваржа в центр, а Зарипова и Мозякина по краям, – сказал защитник системы «Авангарда» Михаил Гуляев.

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