Брютов о новом сезоне: «Поставлю себе задачу проявить себя в ЦСКА и закрепиться в первой команде»

Защитник системы ЦСКА Егор Брютов хочет закрепиться в основе команды в новом сезоне.

В минувшем сезоне 21-летний игрок провел за армейцев 7 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Что привнес в тебя опыт игры за основу? Чему научил?

– Хочу поблагодарить тренерский штаб за предоставленный шанс, я получил огромный опыт, научился быстрее принимать решения на льду и стал меньше волноваться.

– Какую цель ставишь себе на следующий сезон?

– На сезон поставлю себе задачу проявить себя в первой команде и закрепиться там.

– Что для этого нужно?

– Я думаю, для того, чтобы закрепится в первой команде, нужно еще больше работать.

– Чем сейчас занимаешься, как проводишь отпуск?

– В мае я отдохнул немного, позанимался домашними делами, а потом начал подготовку к сборам. Работаем с братом и с ребятами из других клубов в зале и ходим на лед.

– Ты сейчас проводишь сборы с детьми, как пришла идея? И нравится ли тебе работать с начинающими хоккеистами?

– Идея с хоккейными сборами для детей пришла года 4 назад, но тогда у меня не было даже образования и мы с братом помогали тренерам на их сборах. А сейчас решили собрать свои сборы BRYUTCAMP. Рад, что у нас получилось. Детям очень понравилось, и мне очень нравится работать с маленькими хоккеистами! – сказал Брютов.