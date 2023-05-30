Мичков сопоставлен с Кучеровым в рейтинге драфта НХЛ от Кори Пронмана, Бут – с Алексом Таком, Симашев – с Ларссоном
Матвей Мичков занял третью позицию в рейтинге драфта НХЛ от Кори Пронмана.
Журналист The Athletic опубликовал свой вариант предстоящего драфта, а также сравнил манеру игры молодых хоккеистов с действующими игроками НХЛ.
1. Коннор Бедард (сопоставимый игрок в НХЛ – Давид Пастрняк);
2. Адам Фантилли (сопоставимый игрок – Джонатан Тэйвс);
3. Матвей Мичков (сопоставимый игрок – Никита Кучеров);
4. Лео Карлссон (сопоставимый игрок – Томаш Гертл);
5. Уилл Смит (сопоставимый игрок – Евгений Кузнецов);
6. Дэвид Райнбахер (сопоставимый игрок – Бретт Пеши);
7. Нэйт Даниэльсон (сопоставимый игрок – Элиас Линдхольм);
8. Далибор Дворски (сопоставимый игрок – Уильям Карлссон);
9. Даниил Бут (сопоставимый игрок – Алекс Так);
10. Дмитрий Симашев (сопоставимый игрок – Адам Ларссон).
Он Мичкова сравнивает с Кучеровым по чтению игры, по поиску острых моментов, и оба не обладают мощью