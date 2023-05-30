Мичков сопоставлен с Кучеровым в рейтинге драфта НХЛ от Кори Пронмана, Бут – с Алексом Таком, Симашев – с Ларссоном

Теги НХЛ драфт НХЛ КХЛ Матвей Мичков Коннор Бедард Далибор Дворски Дэвид Райнбахер Лео Карлссон Адам Фантилли Уилл Смит Дмитрий Симашев Хоккей

Матвей Мичков занял третью позицию в рейтинге драфта НХЛ от Кори Пронмана.

Журналист The Athletic опубликовал свой вариант предстоящего драфта, а также сравнил манеру игры молодых хоккеистов с действующими игроками НХЛ.

1. Коннор Бедард (сопоставимый игрок в НХЛ – Давид Пастрняк);

2. Адам Фантилли (сопоставимый игрок – Джонатан Тэйвс);

3. Матвей Мичков (сопоставимый игрок – Никита Кучеров);

4. Лео Карлссон (сопоставимый игрок – Томаш Гертл);

5. Уилл Смит (сопоставимый игрок – Евгений Кузнецов);

6. Дэвид Райнбахер (сопоставимый игрок – Бретт Пеши);

7. Нэйт Даниэльсон (сопоставимый игрок – Элиас Линдхольм);

8. Далибор Дворски (сопоставимый игрок – Уильям Карлссон);

9. Даниил Бут (сопоставимый игрок – Алекс Так);

10. Дмитрий Симашев (сопоставимый игрок – Адам Ларссон).

13 комментариев

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цэсемьэр
почему не Капризов? Куч совсем другого плана игрок, на мой взгляд.
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Andrew Petrov
Мда если Куч то я в аухе)))но я думаю там Капризов или Мозякин...хотя все в конях Матвея...
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Maxim Shumov
Талант Мичкова легко может угробить Йозе. Еще 3 года пребывания в системной системе, может опять в Сочи отправить или теперь в Ладу. А может и просто как сувенир на лавке держать
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kimono Toster
а почему тейвз круче кучерова ?
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rjrjy
Хотелось бы видеть побольше таких рейтингов и от других скаутов. Каждого проспекта явно можно с несколькими звёздами сравнить, и выяснять причины, по которым проводились те или иные аналогии, интереснее, чем просто каждый месяц смотреть на примерно одни и те же списки от десятка различных изданий, зная, что они всё равно сто раз поменяются перед драфтом.
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Maxim Shumov
Ответ цэсемьэр
почему не Капризов? Куч совсем другого плана игрок, на мой взгляд.
По габаритам, наверное
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J-12
Ответ цэсемьэр
почему не Капризов? Куч совсем другого плана игрок, на мой взгляд.
ну Капризов и в силовую хорошо играет, за Матвеем такого не видел
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TimGI86
Ответ цэсемьэр
почему не Капризов? Куч совсем другого плана игрок, на мой взгляд.
Потому что Капризов обладает большой мышечной массой для своего размера и готов идти в борьбу, биться бороться
Он Мичкова сравнивает с Кучеровым по чтению игры, по поиску острых моментов, и оба не обладают мощью
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Антон Никитин
Ответ kimono Toster
а почему тейвз круче кучерова ?
Ты о чем вообще?
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Антон Никитин
Ответ kimono Toster
сопоставимые игроки
Тут просто указывают на кого из известных хоккеистов по стилю и манере игры похожи проспекты
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Антон Никитин
Ответ kimono Toster
сопоставимые игроки
Хз где ты тут увидел сравнение Кучерова и Тэйвза 😆
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kimono Toster
Ответ Антон Никитин
Ты о чем вообще?
сопоставимые игроки
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хОКкейный батя
Ответ kimono Toster
а почему тейвз круче кучерова ?
А ты в курсе что тэйвз тоже с чашками?
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