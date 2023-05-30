Мичков сопоставлен с Кучеровым в рейтинге драфта НХЛ от Кори Пронмана, Бут – с Алексом Таком, Симашев – с Ларссоном

Матвей Мичков занял третью позицию в рейтинге драфта НХЛ от Кори Пронмана.

Журналист The Athletic опубликовал свой вариант предстоящего драфта, а также сравнил манеру игры молодых хоккеистов с действующими игроками НХЛ.

1. (сопоставимый игрок в – Давид Пастрняк);

2. (сопоставимый игрок – Джонатан Тэйвс);

3. (сопоставимый игрок – Никита Кучеров);

4. (сопоставимый игрок – Томаш Гертл);

5. (сопоставимый игрок – Евгений Кузнецов);

6. Дэвид Райнбахер (сопоставимый игрок – Бретт Пеши);

7. Нэйт Даниэльсон (сопоставимый игрок – Элиас Линдхольм);

8. Далибор Дворски (сопоставимый игрок – Уильям Карлссон);

9. Даниил Бут (сопоставимый игрок – Алекс Так);

10. (сопоставимый игрок – Адам Ларссон).