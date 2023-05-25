Финал Кубка Стэнли стартовал, «Вегас Голден Найтс» вполне закономерно одержали на домашнем льду победу, ну а «Флорида Пантерз» заставила своих болельщиков задуматься. Да что там болельщиков, наверняка головной боли прибавилось у главного тренера Пола Мориса. Вроде бы, все начиналось как обычно бывало в этом розыгрыше Кубка в матчах «пантер». Обоюдоострые атаки, но при этом вязкая и плотная игра в обороне. Первый натиск хозяев удалось выдержать, да в общем-то и натиска особого не было, в первой половине первого периода гости вели по броскам. Может быть, моменты у «рыцарей» были острее, но там все подчищал Сергей Бобровский. Все прекрасно! Затем меньшинство, но Эрик Стаал получает великолепный пас от Антона Лунделля и убегает в контратаку, а там в стиле Всеволода Боброва открывает счет в матче. Сколько подобных эпизодов мы видели в игре «Флориды» на протяжении всего этого плей-офф. Могло показаться, что дальше пойдет как по накатанной, но нет. Дальше в системе команды из Санрайза произошел какой-то необъяснимый сбой. Так роботы внезапно выходят из строя, или компьютерная программа виснет и выдает не то, что нужно владельцу. Ряд необъяснимых ошибок в обороне, отличная игра в одном из эпизодов голкипера хозяев Эдина Хилла, и все — перевес на стороне «Голден Найтс», хотя счет точно не отражает того, что происходило в этот вечер на площадке в Парадайсе. Вторая встреча состоится там же на T-Mobile Arena, начало в 03:00 по московскому времени.

Счет в серии: 1 – 0

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТБ 5,5

«Вегас Голден Найтс»

Встречались ли «рыцари» с таким сопротивлением в этом розыгрыше плей-офф? Конечно, да. «Даллас Старз» заставили их помучиться в финале конференции, да и «Эдмонтон Ойлерс» были далеко не подарком, хоть в атаке действовали и мощнее. В первом матче финальной серии хозяева отлично смогли воспользоваться оплошностями соперника в обороне. За три заброшенные шайбы они должны благодарить некоторых игроков «пантер». При этом собственную оборону «Вегаса» тоже нельзя было назвать железобетонной. Когда ты пропускаешь первую шайбу, играя в большинстве, а вторую за считанные секунды до окончания периода сразу после вбрасывания, будь готов отвечать за содеянное. На этот раз отвечать не пришлось, поскольку «Флорида» сделала еще больше подарков. Не знаю, нужно ли устанавливать после этой игры памятник Эдену Хиллу, но один его сейв, когда он клюшкой на ленточке остановил шайбу после великолепной комбинации и броска гостей, точно можно поставить на одну чашу весов с броском Деррика Уайта из «Бостон Селтикс» в финале Востока НБА, по крайней мере эмоционально. Если брать голую статистику, то преимущество хозяев если и было, то минимальное, а по голевым шансом гости превзошли «Вегас». Теперь вопрос в том, будет ли «Флорида» и дальше так ошибаться. Думается, что вряд ли, поэтому «рыцарям» нужно играть во втором матче еще более надежно. Перед вами результаты пяти последних поединков «Голден Найтс».

04.06.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерс» — 5 : 2

30.05.2023, «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 0 : 6

28.05.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» — 2 : 4

26.05.2023, «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 3 : 2 (ОТ)

24.05.2023, «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 0 : 4

Факты и цифры

Хоккеисты «Вегас Голден Найтс» 16 раз блокировали броски в первом матче против 11 у соперника

Нападающий Марк Стоун нанес больше всех бросков по воротам гостей — 7, один из них оказался результативным

По показателю «плюс-минус» лучшим на площадке среди игроков обеих команд оказался защитник Ши Теодор — плюс 2

Он же вместе с нападающим Джеком Айкелом заработали в игре по два результативных балла

«Флорида Пантерз»

Кроме тех самых провалов в обороне ругать «Флориду» не за что. Однако наошибалась команда на несколько матчей. Первая пропущенная шайба — два защитника поехали к лицевому борту, в результате на пятаке совершенно один остался Джонатан Маршессо. Получив быстрый пас, он открыл счет, Бобровский был бессилен. Во второй шайбе невнимательно сыграл Дюклер, перекрыв обзор собственному вратарю. Защитник, правда, реабилитировался сравняв счет, но была и третья оплошность, когда Мэттью Ткачак то ли решил отдать пас, то ли сделал передачу по воздуху. Но расторопно сыграл Марк Стоун, перехватил ее, и тут же бросил в девятку. Счет стал 4 : 2, шла 53 минута матча. Морис решил взять просмотр на предмет высоко поднятой клюшки, но судьи с ним не согласились. В итоге двухминутное удаление, потом еще одно и можно тушить свет. Четыре пропущенные шайбы, но вины вратаря нет ни в одной. Более того, Бобровский в нескольких эпизодах спасал свою команду, пусть не так эффектно как Эден Хилл в упомянутом эпизоде. Еще один минус «пантер» в этой игре — большое количество удалений, а это постоянная игра в напряжении и на отбой. В общем, опасения по поводу того, что «Флорида» рано выиграв свою серию с «Каролиной Харрикейнз», может потерять игровой ритм, вполне оправдались. Теперь нужно быстро проводить работу над ошибками, при счете 0 – 2 ехать домой это значит практически лишить себя права на общую победу. Результаты пяти последних матчей «Флориды» перед вами.

04.06.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерс» — 5 : 2

25.05.2023, «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз» — 4 : 3

23.05.2023, «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз» — 1 : 0

21.05.2023, «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» — 1 : 2 (ОТ)

19.05.2023, «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» — 2 : 3 (ОТ)

Факты и цифры

Хоккеисты «Флориды Пантерз» заработали в первом матче 46 минут удалений против 18 у соперника

Общими усилиями команда совершила 36 силовых приемов, у хозяев 29 хитов

Защитник Брэндон Монтур провел больше всех времени на площадке среди игроков обеих команд — 25:59 минут

Мэттью Ткачак заработал 14 минут удалений, больше чем любой другой игрок на площадке

Прогноз и коэффициенты букмекеров на матч «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз»

С началом финальной серии плей-офф счет личных встреч команд стал еще больше в пользу «Вегас Голден Найтс». Во вторник он может вырасти.

Победы «Вегас Голден Найтс» — 7

Победы «Флориды Пантерз» — 4

Хозяева не дали начатся победной серии «Флориды Пантерс» и подтвердили тенденцию последних лет, что в матчах этих команд выигрывают только хозяева площадки. Представляем вам результаты шести последних очных поединков команд.

04.06.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерс» — 5 : 2

08.03.2023, «Флорида Пантерс» — «Вегас Голден Найтс» — 2 : 1

13.01.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерс» — 4 : 2

18.03.2022, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерс» — 5 : 3

28.01.2022, «Флорида Пантерс» — «Вегас Голден Найтс» — 4 : 1

23.02.2020, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерс» — 5 : 3

Если во втором матче вновь выиграют хозяева, то рассуждения о том, кто может выиграть Конн Смайт Трофи, Сергей Бобровский или Мэттью Ткачак, не будут приниматься во внимание. Будущего обладателя престижного трофея нужно будет искать в стане «рыцарей». Коэффициенты букмекеров таковы, что они практически не отдают преимущества ни одной команде, но разве что чуть больше хозяевам. «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Вегас Голден Найтс» — 2,20

Ничья в основное время матча — 4,24

Победа «Флориды Пантерз» — 2,80

Итак, десятидневный перерыв на пользу команде из Флориды не пошел, теперь им нужно в течение двух суток настраиваться на победный ритм. Проигрывать второй матч им нельзя, поэтому ставим на победу гостей.