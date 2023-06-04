Айкел о 1-м голе Теодора за 28 игр: «Ши – важная часть нашей команды. Он многое делает для нас»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Джек Айкел Ши Теодор Хоккей

Джек Айкел высказался о голе Ши Теодора в матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой».

Защитник забил впервые в этом плей-офф. Теодор прервал 27-матчевую безголевую серию.

«Голден Найтс» обыграли «Пантерс» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли (5:2, 1-0).

«Ши – важная часть нашей команды. Было приятно видеть, что он был вознагражден [голом], но он делал для нас очень много других вещей.

Он очень многое делает для нашей команды», – сказал нападающий «Вегаса» Джек Айкел.

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