НХЛ проведет 2 подряд матча на открытом воздухе в Нью-Джерси в феврале 2024 года. «Девилс» в 1-й день сыграют с «Филадельфией», во 2-й – «Рейнджерс» и «Айлендерс»
НХЛ проведет 2 подряд матча на открытом воздухе в Нью-Джерси в феврале 2024 года.
Игры на открытом воздухе состоятся на стадионе MetLife в Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси.
Арена, на которой выступают клубы НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс», может вместить до 82 500 зрителей.
Ожидается, что при проведении хоккейных матчей вместимость будет составлять порядка 75 000 зрителей.
17 февраля «Нью-Джерси» сыграет с «Филадельфией», 18 февраля встретятся «Рейнджерс» и «Айлендерс». Оба матча пройдут в рамках NHL Stadium Series.
В следующем сезоне запланированы еще 2 матча на открытом воздухе. В октябре «Эдмонтон» примет «Калгари» в игре «Классики наследия», а 1 января в Сиэтле состоится матч «Зимней классики» между «Кракеном» и «Вегасом».
Комментарии