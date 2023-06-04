НХЛ проведет 2 подряд матча на открытом воздухе в Нью-Джерси в феврале 2024 года. «Девилс» в 1-й день сыграют с «Филадельфией», во 2-й – «Рейнджерс» и «Айлендерс»

НХЛ проведет 2 подряд матча на открытом воздухе в Нью-Джерси в феврале 2024 года.

Игры на открытом воздухе состоятся на стадионе MetLife в Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси.

Арена, на которой выступают клубы НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс», может вместить до 82 500 зрителей.

Ожидается, что при проведении хоккейных матчей вместимость будет составлять порядка 75 000 зрителей.

17 февраля « » сыграет с «Филадельфией», 18 февраля встретятся « » и « ». Оба матча пройдут в рамках .

В следующем сезоне запланированы еще 2 матча на открытом воздухе. В октябре «Эдмонтон» примет «Калгари» в игре «Классики наследия», а 1 января в Сиэтле состоится матч «Зимней классики» между «Кракеном» и «Вегасом».