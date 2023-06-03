Казанский о медалях Германии и Латвии на ЧМ-2023: «Это не деградация мирового хоккея, а большой прогресс в этих странах»

Теги ИИХФ Сборная Латвии по хоккею Сборная Германии по хоккею ЧМ по хоккею Денис Казанский сборная Европы Хоккей

Денис Казанский не считает медали Германии и Латвии признаком деградации мирового хоккея.

Сборная Германии выиграла медали турнира впервые за 70 лет, сборная Латвии – впервые в истории. 

– Бронза Латвии, серебро Германии – это деградация мирового хоккея без России или нетоповые страны так прибавили?

– Нет, нет. Это не говорит ни о какой деградации. Мы давно рассуждаем о том, что уровень всех европейских сборных вырос. На Олимпиаде в 2018 году России было тяжело играть против сборной Германии. На Кубке мира-2016 отменное впечатление оставила сборная Европы. В каждой команде есть топовые игроки НХЛ. Это не деградация, а большой прогресс хоккея в этих странах.

В Германии сильные лига и хоккеисты, которые играют в НХЛ. Этот процесс идет достаточно давно, это не сюрприз. Они уже доходили до полуфинала ЧМ, финала Олимпиады. Так что слово «прогресс» к Германии не совсем подходит.

Это Латвия выстрелила – дальше посмотрим, не случайность ли это. А Германия уже давно занимает в хоккее хорошие позиции, – сказал ведущий Первого Канала и «Скользкого Льда».

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5 комментариев

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jqzn88xn6n
Конъюнктурно.
+2
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цэсемьэр
это был хороший хоккей и хороший чемпионат.
не топовый, но достойный👌🏽
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Александр Рыбаков
Ответ Andrew Petrov
Прям Латвия и Германия синхронно обыграли своего хозяина иза лужи!? и на то особо у лапусов было прогресс и развитие!?не верю...
хы
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