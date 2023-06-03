Казанский о медалях Германии и Латвии на ЧМ-2023: «Это не деградация мирового хоккея, а большой прогресс в этих странах»

Денис Казанский не считает медали Германии и Латвии признаком деградации мирового хоккея.

выиграла медали турнира впервые за 70 лет, сборная Латвии – впервые в истории.

– Бронза Латвии, серебро Германии – это деградация мирового хоккея без России или нетоповые страны так прибавили?

– Нет, нет. Это не говорит ни о какой деградации. Мы давно рассуждаем о том, что уровень всех европейских сборных вырос. На Олимпиаде в 2018 году России было тяжело играть против сборной Германии. На Кубке мира-2016 отменное впечатление оставила сборная Европы. В каждой команде есть топовые игроки НХЛ. Это не деградация, а большой прогресс хоккея в этих странах.

В Германии сильные лига и хоккеисты, которые играют в НХЛ. Этот процесс идет достаточно давно, это не сюрприз. Они уже доходили до полуфинала ЧМ, финала Олимпиады. Так что слово «прогресс» к Германии не совсем подходит.

Это Латвия выстрелила – дальше посмотрим, не случайность ли это. А Германия уже давно занимает в хоккее хорошие позиции, – сказал ведущий Первого Канала и «Скользкого Льда».