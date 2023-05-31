Юрзинов о ЧМ-2023: «Большая четверка Европы становится большой восьмеркой. Германия, Латвия, Дания, Австрия наступают»

Владимир Юрзинов подвел итоги прошедшего ЧМ-2023.

«Для меня главный итог – выравнивание сил в европейском хоккее. Если раньше мы знали, какие команды Старого Света попадают в четверку лучших, то теперь явных фаворитов нет. Как следствие, все четыре команды, игравшие в Евротуре, вылетели в четвертьфиналах.

Сборной России нужно видеть этот процесс: , , , , другие страны наступают, большая четверка Европы становится большой восьмеркой.

Тем важнее та соревновательная практика, которую сборная «России 25» получила в ходе белорусского турне. Это был очень важный и конкурентный этап, позволивший российской молодежи развиваться в международном хоккее. И я очень рад, что за сборную 25 проголосовал народ, обеспечивший турне высокие рейтинги», – сказал бывший тренер сборной СССР, а ныне консультант тренерского штаба СКА.