Юрзинов о ЧМ-2023: «Большая четверка Европы становится большой восьмеркой. Германия, Латвия, Дания, Австрия наступают»
Владимир Юрзинов подвел итоги прошедшего ЧМ-2023.
«Для меня главный итог – выравнивание сил в европейском хоккее. Если раньше мы знали, какие команды Старого Света попадают в четверку лучших, то теперь явных фаворитов нет. Как следствие, все четыре команды, игравшие в Евротуре, вылетели в четвертьфиналах.
Сборной России нужно видеть этот процесс: Германия, Латвия, Дания, Австрия, другие страны наступают, большая четверка Европы становится большой восьмеркой.
Тем важнее та соревновательная практика, которую сборная «России 25» получила в ходе белорусского турне. Это был очень важный и конкурентный этап, позволивший российской молодежи развиваться в международном хоккее. И я очень рад, что за сборную 25 проголосовал народ, обеспечивший турне высокие рейтинги», – сказал бывший тренер сборной СССР, а ныне консультант тренерского штаба СКА.
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