Юрзинов о ЧМ-2023: «Большая четверка Европы становится большой восьмеркой. Германия, Латвия, Дания, Австрия наступают»

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Владимир Юрзинов подвел итоги прошедшего ЧМ-2023.

«Для меня главный итог – выравнивание сил в европейском хоккее. Если раньше мы знали, какие команды Старого Света попадают в четверку лучших, то теперь явных фаворитов нет. Как следствие, все четыре команды, игравшие в Евротуре, вылетели в четвертьфиналах.

Сборной России нужно видеть этот процесс: Германия, Латвия, Дания, Австрия, другие страны наступают, большая четверка Европы становится большой восьмеркой.

Тем важнее та соревновательная практика, которую сборная «России 25» получила в ходе белорусского турне. Это был очень важный и конкурентный этап, позволивший российской молодежи развиваться в международном хоккее. И я очень рад, что за сборную 25 проголосовал народ, обеспечивший турне высокие рейтинги», – сказал бывший тренер сборной СССР, а ныне консультант тренерского штаба СКА.

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7 комментариев

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dzenga 1
А куда наступает Австрия !?
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el shaarawy92
подумал какая то военная сводка
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Виктор Ковязин
Брось, Владимир, не сгущай краски. Просто пиарить хоккей ради галочки не стоит. Он никому не интересен без наших. А это большие миллионы.
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Сычёв Олег
Просто на ЧМ не едут сильные и звёздные игроки а всякая шушара!! Скоро привратится в дворовый ЧМ!!
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Дмитрий Береглазов
хороший оклад у консультантов в СКА судя по интервью)
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Алар
Спасибо, Специалист! А то только и слышно от недалеких, что без России, и, главное, без Беларуси мировой хоккей стагнирует)
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Ми Ша
Немцы научились играть в хоккей, а русские так и не научились делать машины
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