Лисовец считает, что Беларусь могла быть в медалях ЧМ-2023: «Если бы нас допустили, то мы тоже что-то могли там забрать»

Евгений Лисовец считает, что Беларусь могла бы претендовать на высокие места на ЧМ-2023.

– Накануне в Латвии и Финляндии завершился чемпионат мира, куда не были допущены сборные Беларуси и России. В итоге немцы сенсационно выиграли серебро, а латвийцы – бронзу. Следили ли за ЧМ-2023 и как можете объяснить эти результаты?

– Если такие результаты, то если бы нас допустили, то мы тоже что-то могли там забрать.

Я, если честно, пристально не следил за ЧМ. Только посмотрел некоторые игры группового этапа и плей-офф, – сказал защитник «Адмирала» и сборной Беларуси Евгений Лисовец.

Россия и Беларуси отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ИИХФ (Международной федерации хоккея). Сборные не сыграли на ЧМ-2022 и ЧМ-2023.