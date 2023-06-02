Лисовец считает, что Беларусь могла быть в медалях ЧМ-2023: «Если бы нас допустили, то мы тоже что-то могли там забрать»

Теги Сборная Беларуси по хоккею ЧМ по хоккею Евгений Лисовец Хоккей

Евгений Лисовец считает, что Беларусь могла бы претендовать на высокие места на ЧМ-2023.

– Накануне в Латвии и Финляндии завершился чемпионат мира, куда не были допущены сборные Беларуси и России. В итоге немцы сенсационно выиграли серебро, а латвийцы – бронзу. Следили ли за ЧМ-2023 и как можете объяснить эти результаты?

– Если такие результаты, то если бы нас допустили, то мы тоже что-то могли там забрать.

Я, если честно, пристально не следил за ЧМ. Только посмотрел некоторые игры группового этапа и плей-офф, – сказал защитник «Адмирала» и сборной Беларуси Евгений Лисовец.

Россия и Беларуси отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ИИХФ (Международной федерации хоккея). Сборные не сыграли на ЧМ-2022 и ЧМ-2023.

10 комментариев

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Налбу*Писюнов
Не следил, но мы бы выиграли!
Логично, чё...
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crimson
Бутылки из мини-бара в отеле могли бы забрать.
+4
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Melnikov1968
Извини, но вы там из группы не вышли. Не смеши людей. Белоруссия это вообще не команда, сборище людей, которые катаются на коньках и держат клюшки. Одним словом лохи.
+5
-1
+4
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Налбу*Писюнов
Ответ Under
так он вроде не сказал "выиграть", он сказал "забрать" :)
А! Точно! Мой косяк.
Так вполне...
+4
0
+4
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Under
Ответ Налбу*Писюнов
Не следил, но мы бы выиграли! Логично, чё...
так он вроде не сказал "выиграть", он сказал "забрать" :)
+3
-1
+2
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Святослав Федорович
Женя, что ты куришь??? Перестань говорить бред, нам, беларусам, стыдно такое читать
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Tosha NeoN
Только пиццу из раздевалок они могли бы забрать !
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Белый офицер
Скорее взяли бы чем забрали.
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Костя Кот
забери свое ##### чувство юмора
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Jenner
Ответ Melnikov1968
Извини, но вы там из группы не вышли. Не смеши людей. Белоруссия это вообще не команда, сборище людей, которые катаются на коньках и держат клюшки. Одним словом лохи.
У ваших питерских в следующем сезоне четыре лоxа играть будет, получается, как раз из тех, которые катаются на коньках и держат клюшки.
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