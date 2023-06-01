Треливинг не уточнил, что Киф продолжит тренировать «Торонто»: «Шелдон в уникальной ситуации, произошли изменения, это бизнес. С ним команда набрала 115 и 111 очков»
Брэд Треливинг не стал говорить, что Шелдон Киф останется главным тренером «Торонто».
Треливинг сменил Кайла Дубаса на посту генерального менеджера «Мэйпл Лифс».
Шелдон Киф тренирует канадскую команду с ноября 2019 года. В нынешнем сезоне «Торонто» проиграл «Флориде» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.
«Считаю, что Шелдон сделал очень много хороших вещей с командой.
Я вижу, как команда, в который есть мастеровитые хоккеисты, прибавила в прессинге, в обороне и делала вещи, которые необходимы для того, чтобы побеждать.
Мы проведем тщательный анализ, постараемся сделать это как можно быстрее и прийти к выводу.
Как я сказал Шелдону, это немного уникальная ситуация. Мы можем называть это как хотим. Мы все здесь большие мальчики. Произошли изменения. Он в уникальной ситуации, но это бизнес.
Тем не менее я вижу команду под его руководством, которая в двух сезонах набрала 115 очков и 111 очков. Думаю, что Шелдон – хороший тренер», – сказал Треливинг.
Можно понять как Шелдон тренер неплохой, но лучше уже не будет, нам нужен человек, который выиграет КС