Треливинг не уточнил, что Киф продолжит тренировать «Торонто»: «Шелдон в уникальной ситуации, произошли изменения, это бизнес. С ним команда набрала 115 и 111 очков»

Брэд Треливинг не стал говорить, что Шелдон Киф останется главным тренером «Торонто».

Треливинг сменил Кайла Дубаса на посту генерального менеджера «Мэйпл Лифс».

Шелдон Киф тренирует канадскую команду с ноября 2019 года. В нынешнем сезоне « » проиграл «Флориде» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

«Считаю, что Шелдон сделал очень много хороших вещей с командой.

Я вижу, как команда, в который есть мастеровитые хоккеисты, прибавила в прессинге, в обороне и делала вещи, которые необходимы для того, чтобы побеждать.

Мы проведем тщательный анализ, постараемся сделать это как можно быстрее и прийти к выводу.

Как я сказал Шелдону, это немного уникальная ситуация. Мы можем называть это как хотим. Мы все здесь большие мальчики. Произошли изменения. Он в уникальной ситуации, но это бизнес.

Тем не менее я вижу команду под его руководством, которая в двух сезонах набрала 115 очков и 111 очков. Думаю, что Шелдон – хороший тренер», – сказал Треливинг.