Треливинг не уточнил, что Киф продолжит тренировать «Торонто»: «Шелдон в уникальной ситуации, произошли изменения, это бизнес. С ним команда набрала 115 и 111 очков»

Теги Торонто НХЛ Брэд Треливинг Шелдон Киф Хоккей

Брэд Треливинг не стал говорить, что Шелдон Киф останется главным тренером «Торонто».

Треливинг сменил Кайла Дубаса на посту генерального менеджера «Мэйпл Лифс».

Шелдон Киф тренирует канадскую команду с ноября 2019 года. В нынешнем сезоне «Торонто» проиграл «Флориде» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

«Считаю, что Шелдон сделал очень много хороших вещей с командой. 

Я вижу, как команда, в который есть мастеровитые хоккеисты, прибавила в прессинге, в обороне и делала вещи, которые необходимы для того, чтобы побеждать.

Мы проведем тщательный анализ, постараемся сделать это как можно быстрее и прийти к выводу.

Как я сказал Шелдону, это немного уникальная ситуация. Мы можем называть это как хотим. Мы все здесь большие мальчики. Произошли изменения. Он в уникальной ситуации, но это бизнес.

Тем не менее я вижу команду под его руководством, которая в двух сезонах набрала 115 очков и 111 очков. Думаю, что Шелдон – хороший тренер», – сказал Треливинг.

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1 комментарий

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Al561
Как-то мутно он выразился.
Можно понять как Шелдон тренер неплохой, но лучше уже не будет, нам нужен человек, который выиграет КС
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