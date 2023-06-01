Встреча с Мэттьюсом – приоритет генменеджера «Торонто» Треливинга. Форвард говорил, что хочет остаться в клубе

Брэд Треливинг сообщил о желании встретиться с Остоном Мэттьюсом.

Функционер ранее занял пост генерального менеджера « ».

На пресс-конференции по случаю назначения на должность Брэд Треливинг назвал свою приоритетную задачу – это поездка в Аризону на беседу с нападающим команды .

Действующее соглашение 25-летнего американского нападающего с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год рассчитано до конца следующего сезона.

Ранее хоккеист говорил о том, что считает «важным» подписание нового договора до начала следующего сезона.

В нынешнем сезоне «Мэйпл Лифс» проиграли «Флориде» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

Мэттьюс набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф он отметился 11 (5+6) баллами в 11 играх.