Встреча с Мэттьюсом – приоритет генменеджера «Торонто» Треливинга. Форвард говорил, что хочет остаться в клубе

Теги Торонто НХЛ Брэд Треливинг Остон Мэттьюс Хоккей

Брэд Треливинг сообщил о желании встретиться с Остоном Мэттьюсом.

Функционер ранее занял пост генерального менеджера «Торонто».

На пресс-конференции по случаю назначения на должность Брэд Треливинг назвал свою приоритетную задачу – это поездка в Аризону на беседу с нападающим команды Остоном Мэттьюсом.

Действующее соглашение 25-летнего американского нападающего с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год рассчитано до конца следующего сезона.

Ранее хоккеист говорил о том, что считает «важным» подписание нового договора до начала следующего сезона.

В нынешнем сезоне «Мэйпл Лифс» проиграли «Флориде» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

Мэттьюс набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он отметился 11 (5+6) баллами в 11 играх.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
22 шва
12,7 х 8
Но боюсь даже больше будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий