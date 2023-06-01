Третьяк о двух чемпионствах ЦСКА подряд: «Это говорит о том, что тренеры сплотили классную команду»

Владислав Третьяк объяснил вторую подряд победу ЦСКА в Кубке Гагарина.

— Какое у вас впечатление после праздника , где команда приветствовала своих фанатов?

— Я счастлив, что мой клуб ЦСКА, где я играл 21 год, вновь и вновь показывает, что работает плодотворно, радует болельщиков своей игрой.

Есть традиции в клубе, и два года подряд стать чемпионом в плей-офф, завоевав — это дорогого стоит.

Тяжело выиграть в лиге в принципе. Но когда два сезона подряд… Это говорит о том, что классная команда и тренеры смогли ее сплотить. И важно, что ЦСКА выполнил ту цель, которую перед командой ставили, – сказал президент ФХР.