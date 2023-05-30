Шуми Бабаев: «Вайсфельд был очень хорошим руководителем. Он неконфликтный, всегда рассудительно пытается донести свою позицию»
Шуми Бабаев поделился воспоминаниями о работе с Леонидом Вайсфельдом.
Вайсфельд ранее был генменеджером ряда клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Считаю, что Вайсфельд был очень хорошим руководителем клуба, мне всегда было приятно с ним работать. Да мы и в жизни мы с ним хорошо общаемся.
У него такая манера проведения переговоров – так как он неконфликтный человек, поэтому всегда рассудительно пытается донести свою позицию. И это хорошо, с такими людьми всегда приятно работать, даже если их позиция жестко отличается от твоей. И это нормально! Естественно, у нас могут отличаться взгляды, но это же не значит, что он плохой, а я хороший, или наоборот.
При этом ты видишь, что человек отстаивает свою позицию. Какие проблемы, на здоровье!» – сказал хоккейный агент Бабаев.
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