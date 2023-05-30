Шуми Бабаев: «Вайсфельд был очень хорошим руководителем. Он неконфликтный, всегда рассудительно пытается донести свою позицию»

Теги Леонид Вайсфельд Шуми Бабаев КХЛ Хоккей

Шуми Бабаев поделился воспоминаниями о работе с Леонидом Вайсфельдом.

Вайсфельд ранее был генменеджером ряда клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Считаю, что Вайсфельд был очень хорошим руководителем клуба, мне всегда было приятно с ним работать. Да мы и в жизни мы с ним хорошо общаемся.

У него такая манера проведения переговоров – так как он неконфликтный человек, поэтому всегда рассудительно пытается донести свою позицию. И это хорошо, с такими людьми всегда приятно работать, даже если их позиция жестко отличается от твоей. И это нормально! Естественно, у нас могут отличаться взгляды, но это же не значит, что он плохой, а я хороший, или наоборот.

При этом ты видишь, что человек отстаивает свою позицию. Какие проблемы, на здоровье!» – сказал хоккейный агент Бабаев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий