Шуми Бабаев: «Вайсфельд был очень хорошим руководителем. Он неконфликтный, всегда рассудительно пытается донести свою позицию»

Шуми Бабаев поделился воспоминаниями о работе с Леонидом Вайсфельдом.

ранее был генменеджером ряда клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Считаю, что Вайсфельд был очень хорошим руководителем клуба, мне всегда было приятно с ним работать. Да мы и в жизни мы с ним хорошо общаемся.

У него такая манера проведения переговоров – так как он неконфликтный человек, поэтому всегда рассудительно пытается донести свою позицию. И это хорошо, с такими людьми всегда приятно работать, даже если их позиция жестко отличается от твоей. И это нормально! Естественно, у нас могут отличаться взгляды, но это же не значит, что он плохой, а я хороший, или наоборот.

При этом ты видишь, что человек отстаивает свою позицию. Какие проблемы, на здоровье!» – сказал хоккейный агент .