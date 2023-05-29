Пол Морис: «Бобровский заработал каждый гребаный пенни в решающем моменте «Флориды» в плей-офф. Речь о давлении из-за контракта, но взял на это себя это бремя»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Пол Морис НХЛ Алекс Лайон брань контент Хоккей

Пол Морис высказался о характере Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ.

– Вы выбрали Алекса Лайона как основного голкипера в начале плей-офф, но в безвыходной ситуации Сергей Бобровский вступил в игру. Как вы думаете, услышим ли мы снова критику в адрес Сергея из-за его контракта?

– Нет. Расскажу парочку историй об этом. 

Бобровский вернулся [после простуды] и был здоров перед матчем против «Вашингтона», в котором нам нужно было победить. После этой игры оставалось еще две встречи до завершения регулярного чемпионата.

Я выбрал Алекса в качестве стартового вратаря на игру с «Кэпиталс», и в этом матче он справился потрясающе. Тем не менее, Бобровский отреагировал позитивно. Это о чем-то говорит.

Когда наступил момент пятого матча в серии с «Бостоном», я оставил Алекса в запасе, Бобровский вышел на игру.

В тот момент речь отчасти шла о его контракте. Здесь дело в давлении. Мы были в ситуации «сделай или умри». Мы выиграли тот матч.

Мы чувствовали, что можем выиграть, но нам нужно было, чтобы Бобровский вышел и сыграл хорошо, был таким, каким он был раньше, и он это сделал.

В решающий момент в плей-офф Бобровский вышел на лед и заработал каждый гребаный пенни. Он взял на себя это бремя.

На таких хоккеистов оказывается давление. Барков – в этом же числе. Они ощущают это давление», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

Среднегодовая зарплата Сергея Бобровского составляет 10 миллионов долларов.

1 комментарий

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Serge Vendino
Максимально корявый перевод. Неужели лень хотя бы править после гугл-переводчика?
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