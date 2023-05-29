Куттер Готье о Рантанене: «Попросил его сделать фотографию после матча США и Финляндии. Не каждый день выходишь на лед с такой звездой»

Теги Филадельфия Колорадо Сборная США по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Микко Рантанен Куттер Готье Хоккей

Куттер Готье поделился словами восхищения о Микко Рантанене.

Форвард сборной США, являющийся проспектом «Филадельфии», набрал 9 (7+2) очков в 10 матчах на ЧМ-2023.

Финский нападающий Микко Рантанен отметился 9 (0+9) баллами в 8 играх турнира.

«Сыграть против такого хоккеиста, который недавно выиграл Кубок Стэнли, у него статус одного из лучших игроков в НХЛ... 

На самом деле я попросил его сделать совместную фотографию после матча США и Финляндии, потому что не каждый день выходишь на лед с таким звездным хоккеистом, поэтому это было довольно круто», – сказал 19-летний Куттер Готье.

1 комментарий

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Сергей Орлов
КАттер.
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