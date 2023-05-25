19-летний проспект «Филадельфии» Готье забил 7 голов при полезности «плюс 11» в 8 матчах ЧМ-2023

Куттер Готье забросил седьмую шайбу на ЧМ-2023.

обыграла сборную Чехии (3:0) в четвертьфинальном матче турнира.

19-летний форвард американской команды Куттер Готье отметился заброшенной шайбой в третьем периоде.

Он увеличил число забитых голов на чемпионате мира до семи. В общей сложности проспект «Филадельфии» набрал 9 (7+2) очков при полезности «плюс 11» в 8 матчах.

В списке бомбардиров сборной США Готье уступает только Рокко Гримальди (10 очков) и Ти Джей Тайнэну (11 очков).

В рейтинге лучших снайперов ЧМ-2023 больше Готье забил только форвард сборной Чехии Доминик Кубалик – 8 шайб.

Нынешний сезон Готье провел в составе колледжа Бостона в университетской лиге NCAA.

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