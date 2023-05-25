19-летний проспект «Филадельфии» Готье забил 7 голов при полезности «плюс 11» в 8 матчах ЧМ-2023

Теги Филадельфия Сборная США по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Куттер Готье Хоккей

Куттер Готье забросил седьмую шайбу на ЧМ-2023.

Сборная США обыграла сборную Чехии (3:0) в четвертьфинальном матче турнира.

19-летний форвард американской команды Куттер Готье отметился заброшенной шайбой в третьем периоде.

Он увеличил число забитых голов на чемпионате мира до семи. В общей сложности проспект «Филадельфии» набрал 9 (7+2) очков при полезности «плюс 11» в 8 матчах.

В списке бомбардиров сборной США Готье уступает только Рокко Гримальди (10 очков) и Ти Джей Тайнэну (11 очков).

В рейтинге лучших снайперов ЧМ-2023 больше Готье забил только форвард сборной Чехии Доминик Кубалик – 8 шайб.

Нынешний сезон Готье провел в составе колледжа Бостона в университетской лиге NCAA.

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8 комментариев

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Чеб711
ничего себе, 19 лет и уже нащелкал 7 голов.. неплохая смена у американцев растёт. Да и у Проворова хороший партнёр появится
+14
0
+14
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dm1959
Имя Каттер, не Куттер.
+8
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+8
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_Абырвалг_
Тот самый случай, когда ожидания подтверждаются делом . Красавчик !
+4
0
+4
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ARAMIS777
Гот-красавелла!
Умеет, могёт.
+2
0
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Vladimir Kotelevskiy
Ответ Чеб711
ничего себе, 19 лет и уже нащелкал 7 голов.. неплохая смена у американцев растёт. Да и у Проворова хороший партнёр появится
так он же нападающий причем тут проворов защитник?
+2
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+2
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Pronger
Ответ Vladimir Kotelevskiy
так он же нападающий причем тут проворов защитник?
партнёр по команде
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j_jms
Ответ _Абырвалг_
Тот самый случай, когда ожидания подтверждаются делом . Красавчик !
Почему красавчик? Если у Гримальди и Тайена, которые на уровне НХЛ заметны только своим ростом, результат лучше. Или это стеб над скаутами Филы? 4-й пик, а у этих ребят в сумме ....раундов больше , чем у него номер.
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