«Питерборо» в 10-й раз стал чемпионом OHL. Форвард системы «Рейнджерс» Отманн набрал 25 очков в 23 играх плей-офф

«Питерборо» в 10-й раз стал чемпионом юниорской лиги Онтарио.

В финальной серии «Питс» обыграли « » (4-2, 2:1 в шестой игре).

Чемпионский титул в OHL стал для клуба 10-м в истории и первым с 2006 года.

Приз Уэйна Гретцки, который вручается самому ценному игроку плей-офф, получил 20-летний вратарь Майкл Симпсон (16 побед в 23 играх, 91,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,80).

Лучшим бомбардиром команды в плей-офф стал 20-летний проспект «Рейнджерс» Бреннан Отманн. Он набрал 25 (8+17) очков в 23 играх.