«Питерборо» в 10-й раз стал чемпионом OHL. Форвард системы «Рейнджерс» Отманн набрал 25 очков в 23 играх плей-офф

Теги результаты Рейнджерс юниорская лига Онтарио Лондон Найтс Канадская хоккейная лига Питерборо Бреннан Отманн Хоккей

«Питерборо» в 10-й раз стал чемпионом юниорской лиги Онтарио.

В финальной серии «Питс» обыграли «Лондон» (4-2, 2:1 в шестой игре). 

Чемпионский титул в OHL стал для клуба 10-м в истории и первым с 2006 года. 

Приз Уэйна Гретцки, который вручается самому ценному игроку плей-офф, получил 20-летний вратарь Майкл Симпсон (16 побед в 23 играх, 91,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,80). 

Лучшим бомбардиром команды в плей-офф стал 20-летний проспект «Рейнджерс» Бреннан Отманн. Он набрал 25 (8+17) очков в 23 играх. 

2 комментария

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mkirchanov
С большой долей вероятности займет место в составе своего лучшего друга Алекса Лафренье
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Pink Floyd1276
Ответ mkirchanov
С большой долей вероятности займет место в составе своего лучшего друга Алекса Лафренье
А что Лафренье уже сбагрили куда-то?
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