Велено дисквалифицирован на 5 матчей. Он наступил лезвием конька на ногу Нидеррайтера в игре Канады и Швейцарии

Теги дисквалификации Детройт Сборная Канады по хоккею НХЛ Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею Нино Нидеррайтер Джозеф Велено Хоккей

Форвард сборной Канады Джозеф Велено дисквалифицирован на 5 матчей за удар коньком.

Игрок наступил коньком на ногу Нино Нидеррайтера. Инцидент произошел во втором периоде матча группового этапа ЧМ-2023 между сборными Канады и Швейцарии (2:3).

Эпизод случился в ходе единоборства хоккеистов у борта, когда канадец Велено наступил лезвием своего конька в район голеностопа ноги швейцарца. Велено не был удален в этом моменте.

Он пропустит все оставшиеся игры чемпионата мира-2023, включая финальную, если Канада туда пробьется.

Велено провел 5 матчей на турнире и набрал 5 (2+3) баллов.

Нидеррайтер о том, что Велено наступил ему коньком на ногу: «Этому не место в хоккее, ИИХФ должна принять меры. Судьи тоже могли сработать лучше»

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16 комментариев

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Чеб711
за такие вещи нужно вообще на год отсранять от хоккея. Надеюсь что со швейцарском все нормально и он продолжить играть на этом чм
+21
-1
+20
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цэсемьэр
я так понимаю, может отправляться обратно в Саскачеван.
ну или откуда он там такой дровосек
+15
-1
+14
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Strannix
По делом!
+7
0
+7
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newyork13
Руководство Крыльев думаю сделает выводы
+5
0
+5
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Maxim Shumov
По-хорошему надо ссаными тряпками с турнира
+4
0
+4
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Кавабунга Шреддоголовый
Это еще простили. За такое еще и морду набить надо и самое жесткое наказание
+5
-1
+4
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Венер Кучербаев
по-моему, очень легко отделался.
за такое стоит давать матчей 20 или вообще многолетнюю / пожизненную дисквалификацию на турниры под эгидой IIHF.
+3
0
+3
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Al561
Раньше уйдет в отпуск))
Если без шуток, то за такое надо карать максимально жестко.
+2
0
+2
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Сергей Кот
а в эпизоде удалили, кстати-швейцарца)
+2
0
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antineutrino
я такое первый раз увидел в хоккее. полный п...
+2
0
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Grasshopper669966
Ответ antineutrino
я такое первый раз увидел в хоккее. полный п...
я тоже в первый раз увидел такой акцентированный удар коньком, хотя хоккея насмотрелся за 40 лет прилично...
+2
0
+2
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Why always me?!
По юниорке Велено большие надежды подавал. Даже первым получил особый статус в юниорской лиге Квебека, позволяющий играть там с 15 лет. А теперь такое вытворяет.
+2
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Yaroslove
Ответ цэсемьэр
я так понимаю, может отправляться обратно в Саскачеван. ну или откуда он там такой дровосек
Да если бы. Из Монреаля этот персонаж...
+1
0
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Ko Vi
Ответ цэсемьэр
я так понимаю, может отправляться обратно в Саскачеван. ну или откуда он там такой дровосек
мясник
+1
-1
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прохожий_1
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Это еще простили. За такое еще и морду набить надо и самое жесткое наказание
Эвандер Кэйн, мы тебя узнали. Перелогинься.
0
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memphis
Ответ antineutrino
я такое первый раз увидел в хоккее. полный п...
В НХЛ был момент, когда примерно также в борьбе у борта хокк бил лезвием конька сверху другому игроку по шнуркам. Причем нанес несколько ударов. В какой игре было, теперь уже не вспомню, но не так давно случилось.
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