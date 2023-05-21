Форвард сборной Канады Джозеф Велено дисквалифицирован на 5 матчей за удар коньком.

Игрок наступил коньком на ногу . Инцидент произошел во втором периоде матча группового этапа ЧМ-2023 между сборными и (2:3).

Эпизод случился в ходе единоборства хоккеистов у борта, когда канадец Велено наступил лезвием своего конька в район голеностопа ноги швейцарца. Велено не был удален в этом моменте.

Он пропустит все оставшиеся игры чемпионата мира-2023, включая финальную, если Канада туда пробьется.

Велено провел 5 матчей на турнире и набрал 5 (2+3) баллов.

Нидеррайтер о том, что Велено наступил ему коньком на ногу: «Этому не место в хоккее, ИИХФ должна принять меры. Судьи тоже могли сработать лучше»