Велено дисквалифицирован на 5 матчей. Он наступил лезвием конька на ногу Нидеррайтера в игре Канады и Швейцарии
Форвард сборной Канады Джозеф Велено дисквалифицирован на 5 матчей за удар коньком.
Игрок наступил коньком на ногу Нино Нидеррайтера. Инцидент произошел во втором периоде матча группового этапа ЧМ-2023 между сборными Канады и Швейцарии (2:3).
Эпизод случился в ходе единоборства хоккеистов у борта, когда канадец Велено наступил лезвием своего конька в район голеностопа ноги швейцарца. Велено не был удален в этом моменте.
Он пропустит все оставшиеся игры чемпионата мира-2023, включая финальную, если Канада туда пробьется.
Велено провел 5 матчей на турнире и набрал 5 (2+3) баллов.
Нидеррайтер о том, что Велено наступил ему коньком на ногу: «Этому не место в хоккее, ИИХФ должна принять меры. Судьи тоже могли сработать лучше»
ну или откуда он там такой дровосек
за такое стоит давать матчей 20 или вообще многолетнюю / пожизненную дисквалификацию на турниры под эгидой IIHF.
Если без шуток, то за такое надо карать максимально жестко.