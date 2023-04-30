Где смотреть Сборная Канады – Сборная Чехии, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 23 мая
Во вторник, 23 мая, сыграют сборная Канады и сборная Чехии в группе В Чемпионата Мира по хоккею.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-Рига».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Игра.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Канады – сборная Чехии
- Начало матча запланировано на 16:20 по московскому времени.
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