Казахстан проиграл Чехии (1:5) на ЧМ-2023, счет по броскам – 15:43. Кубалик сделал дубль и не забил буллит, Седлак набрал три очка

Казахстан проиграл Чехии со счетом 1:5 в матче ЧМ по хоккею.

Казахстанская команда впервые уступила на турнире после победы над сборной Норвегии (4:3 Б) в первой игре ЧМ-2023.

Нападающий сборной Казахстана Максим Мухаметов стал автором единственного гола в ворота чешской команды.

перебросала соперника со счетом 43:15. Голкипер Андрей Шутов отразил 38 бросков.

В составе чешской сборной дублем отметился представляющий «Детройт» нападающий , также он не реализовал буллит во втором периоде. Три очка (1+2) на свой счет записал форвард .

сыграет с командой Швейцарии в следующем матче турнира.

Роман Ротенберг: «Мы подготовили Казахстан, и теперь он на ЧМ победил Норвегию. Казахи звонили и говорили, как нам благодарны»