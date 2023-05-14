Казахстан проиграл Чехии (1:5) на ЧМ-2023, счет по броскам – 15:43. Кубалик сделал дубль и не забил буллит, Седлак набрал три очка

Теги Сборная Чехии по хоккею Сборная Казахстана по хоккею ЧМ по хоккею Андрей Шутов Лукаш Седлак Доминик Кубалик Sports.ru - Казахстан Максим Мухаметов Хоккей

Казахстан проиграл Чехии со счетом 1:5 в матче ЧМ по хоккею.

Казахстанская команда впервые уступила на турнире после победы над сборной Норвегии (4:3 Б) в первой игре ЧМ-2023.

Нападающий сборной Казахстана Максим Мухаметов стал автором единственного гола в ворота чешской команды.

Чехия перебросала соперника со счетом 43:15. Голкипер Андрей Шутов отразил 38 бросков.

В составе чешской сборной дублем отметился представляющий «Детройт» нападающий Доминик Кубалик, также он не реализовал буллит во втором периоде. Три очка (1+2) на свой счет записал форвард Лукаш Седлак.

Сборная Казахстана сыграет с командой Швейцарии в следующем матче турнира.

Роман Ротенберг: «Мы подготовили Казахстан, и теперь он на ЧМ победил Норвегию. Казахи звонили и говорили, как нам благодарны»

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7 комментариев

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Аморалинни
Чехия позвонила Ротенбергу и поблагодарила за то, что Казахи устали в матчах с Россией
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Pitts
Недоработал Йозе с Казахстаном
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Dszubov
Казахстан оборвал трубку Ротенбергу со словами благодарности
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gans.gans.73
Что то плохо подготовили...
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jonnysilverhand01
Ротенберг … аууу
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Эд..19
Новость Спортса из разряда: «Сегодня солнце взошло на Востоке» )) Было бы странно, если бы соотношение бросков было бы 43-15 в пользу Казахстана. Понятно, что команды из разных весовых категорий, и соперник Казахстана - не чехи, а норвежцы, латвийцы и словенцы. Ждём победных матчей с Латвией и Словенией !
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