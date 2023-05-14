Казахстан проиграл Чехии (1:5) на ЧМ-2023, счет по броскам – 15:43. Кубалик сделал дубль и не забил буллит, Седлак набрал три очка
Казахстан проиграл Чехии со счетом 1:5 в матче ЧМ по хоккею.
Казахстанская команда впервые уступила на турнире после победы над сборной Норвегии (4:3 Б) в первой игре ЧМ-2023.
Нападающий сборной Казахстана Максим Мухаметов стал автором единственного гола в ворота чешской команды.
Чехия перебросала соперника со счетом 43:15. Голкипер Андрей Шутов отразил 38 бросков.
В составе чешской сборной дублем отметился представляющий «Детройт» нападающий Доминик Кубалик, также он не реализовал буллит во втором периоде. Три очка (1+2) на свой счет записал форвард Лукаш Седлак.
Сборная Казахстана сыграет с командой Швейцарии в следующем матче турнира.
Роман Ротенберг: «Мы подготовили Казахстан, и теперь он на ЧМ победил Норвегию. Казахи звонили и говорили, как нам благодарны»
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