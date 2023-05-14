Сафонов получит 47 млн рублей в течение двух следующих сезонов по контракту с «Ак Барсом»

Теги Ак Барс КХЛ Илья Сафонов Хоккей

Илья Сафонов заработает 47 миллионов рублей за два следующих сезона в «Ак Барсе».

Нападающий в сентябре 2022 года продлил соглашение с казанским клубом на три сезона.

Окладная часть договора Илья Сафонова в минувшем сезоне составила 17 млн.

В сезоне-2023/24 она будет равна 22 млн, а в сезоне-2024/25 – 25 млн рублей, об этом сообщает Metaratings.

В прошедшем сезоне Сафонов набрал 37 (19+18) очков при полезности «плюс 21» в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф форвард записал на свой счет 6 (3+3) баллов при полезности «плюс 11» в 24 играх.

3 комментария

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Рамис Зарипов
Очень скромно, скорее всего хорошая бонусная часть !!!
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Дима Миронов
красава Генменеджер,а то бы просил как Грицюк сейчас 60 в год
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мик джагер
Если так продолжит играть, то не так уж и много....
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