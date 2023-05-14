«Чикаго» продлил шведского вратаря Содерблома на 2 года с кэпхитом 962,5 тысячи долларов

«Чикаго» продлил вратаря Арвида Содерблома на 2 года с кэпхитом 962,5 тысячи долларов.

Соглашение с 23-летним шведским голкипером является односторонним.

В сезоне-2022/23 он провел 15 матчей в , в которых одержал 2 победы при 12 поражениях (89,4% сэйвов, коэффициент надежности 3,45).

Также у него 33 матча за « » в регулярном чемпионате (90,5%, 2,92) и еще 5 в Кубке Колдера (89,5%, 3,18).