Форвард «Сибири» Голубев подпишет контракт с «Адмиралом»

Теги Сибирь возможные переходы КХЛ Денис Голубев Адмирал Спорт-Экспресс Хоккей

Нападающий «Сибири» Денис Голубев перейдет в «Адмирал».

31-летний нападающий подпишет соглашение с приморским клубом после открытия рынка неограниченно свободных агентов в КХЛ.

Голубев выступал за «Сибирь» с 2021 года.

В нынешнем сезоне форвард провел 53 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и записал на свой счет 16 (9+7) очков при показателе полезности «плюс 18».

В плей-офф нападающий сыграл четыре игры и не отметился результативными действиями при полезности «минус 3».

1 комментарий

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Руслан Фазлутдинов
Баффало 2011 )
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