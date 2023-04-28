Форвард «Сибири» Голубев подпишет контракт с «Адмиралом»

Нападающий «Сибири» Денис Голубев перейдет в «Адмирал».

31-летний нападающий подпишет соглашение с приморским клубом после открытия рынка неограниченно свободных агентов в КХЛ.

Голубев выступал за «Сибирь» с 2021 года.

В нынешнем сезоне форвард провел 53 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и записал на свой счет 16 (9+7) очков при показателе полезности «плюс 18».

В плей-офф нападающий сыграл четыре игры и не отметился результативными действиями при полезности «минус 3».