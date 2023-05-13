Мисюль о матчах «России 25» с Беларусью: «У нас 8 игр в турне. Все начинают читать и понимать друг друга. В этом плане тяжеловато»

Даниил Мисюль рассказал о том, в чем состоит сложность игр с только с белорусами.

С 2 по 16 мая сборные «России 25» и проводят серию из 8 игр. Также команда под руководством Романа Ротенберга провела одну игру против сборной Казахстана.

– Позади остались уже шесть матчей в рамках Большого тура сборной. Каковы промежуточные впечатления?

– Первые игры хорошо провели в Челябинске, смогли их выиграть, показав классный хоккей и забив много голов. В Астане проиграли последний матч, но всякое бывает. Впереди было еще пять игр, чтобы реабилитироваться. Следующий матч был 9 мая. Это великий день и великий праздник для России. Нам было важно показать красивый хоккей и одержать победу.

– Мы все понимаем текущую международную ситуацию относительно России, в которой нам не приходится выбирать соперников, но вас самих не утомляет так много играть с одним и тем же соперником на уровне сборных?

– Получается так, что у нас восемь игр со сборной Беларуси в этом турне. За такое время получается изучить соперника и понять, в каком стиле он играет. Все начинают читать друг друга и понимать. Наверное, в этом плане тяжеловато.

– Лично для вас подобное турне регионов с заключительным пунктом дислокации в родном Минске стало каким-то особенно приятным моментом?

– Да, будет приятно приехать в Минск. Каждое лето с семьей ездим в Беларусь, поэтому буду очень рад сыграть там, – сказал защитник российской команды.