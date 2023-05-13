Макдэвид возглавил гонку бомбардиров текущего плей-офф НХЛ. У него 19 очков в 11 играх

Коннор Макдэвид стал лидером гонки бомбардиров текущего плей-офф НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» сделал дубль в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Вегаса» (3:4, 2-3).

В активе 26-летнего канадца стало 19 (7+12) очков в 11 играх в текущем плей-офф.

Он обошел форварда «Далласа» Роопе Хинтца (18 очков в 11 играх, 8+10) и партнера по команде Леона Драйзайтля (18 в 11, 13+5).

В прошлом сезоне Макдэвид стал лучшим бомбардиром плей-офф, хотя «Ойлерс» выбыли в финале конференции. Он набрал 33 (10+23) очка в 16 играх.