Макдэвид возглавил гонку бомбардиров текущего плей-офф НХЛ. У него 19 очков в 11 играх

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Роопе Хинтц Хоккей

Коннор Макдэвид стал лидером гонки бомбардиров текущего плей-офф НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» сделал дубль в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Вегаса» (3:4, 2-3). 

В активе 26-летнего канадца стало 19 (7+12) очков в 11 играх в текущем плей-офф. 

Он обошел форварда «Далласа» Роопе Хинтца (18 очков в 11 играх, 8+10) и партнера по команде Леона Драйзайтля (18 в 11, 13+5). 

В прошлом сезоне Макдэвид стал лучшим бомбардиром плей-офф, хотя «Ойлерс» выбыли в финале конференции. Он набрал 33 (10+23) очка в 16 играх. 

5 комментариев

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oberkorn
Вдвоём бидон не берут. Слишком большой крен в зарплатах и нижних звеньях. Нельзя столько топам платить, имея огромные проблемы в нижних звеньях. Это я про медбрата в дэдмонтон и вратарей листьев.
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