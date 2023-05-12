Бринд’Амор о «Каролине» в финале Востока: «Горжусь командой. Я просто «старик» со скамейки. Наслаждаюсь тем, как усердно все работают»

Теги Каролина Кубок Стэнли Род Бринд′Амор НХЛ Хоккей

Род Бринд’Амор высказался о выходе «Каролины» в финал Восточной конференции.

«Харрикейнс» выбили «Нью-Джерси» (4-1) во втором раунде Кубка Стэнли. 

Клуб вышел в финал Востока в 5-й раз в своей истории – и всегда при участии Бринд’Амора (в роли игрока или тренера). 

«Очень горжусь командой. Я просто «старик» со скамейки. Наблюдаю за игрой и наслаждаюсь тем, как усердно все работают.

У нас отличая команда», – сказал Бринд’Амор

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1 комментарий

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Toroboro
Самая опытная и стабильная команда из тех кто остался, обязаны играть в финале.
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