Бринд′Амор о 6:1 с «Нью-Джерси»: «Матч был выигран за 5 минут. Это хоккей»

Род Бринд′Амор отметил, что «Каролина» выиграла матч против «Нью-Джерси» за 5 минут.

Во втором периоде «Харрикейнс» забили 4 гола за 5 минут и 20 секунд в ворота «Девилс» (6:1, 3-1).

«Матч был выигран за 5 минут, верно? Это хоккей.

Иногда вам не нужно столько голов, но так бывает. Вы просто не можете перевести дух, и, что касается нас, мы смогли извлечь из этого выгоду», – сказал главный тренер «Каролины».

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