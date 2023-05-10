Бринд′Амор о 6:1 с «Нью-Джерси»: «Матч был выигран за 5 минут. Это хоккей»
Род Бринд′Амор отметил, что «Каролина» выиграла матч против «Нью-Джерси» за 5 минут.
Во втором периоде «Харрикейнс» забили 4 гола за 5 минут и 20 секунд в ворота «Девилс» (6:1, 3-1).
«Матч был выигран за 5 минут, верно? Это хоккей.
Иногда вам не нужно столько голов, но так бывает. Вы просто не можете перевести дух, и, что касается нас, мы смогли извлечь из этого выгоду», – сказал главный тренер «Каролины».
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