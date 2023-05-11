Слепышев сыграл на уколах все 27 матчей в плей-офф. Форвард ЦСКА набрал 16 очков

Антон Слепышев играл с травмой по ходу всего плей-офф КХЛ.

Об этом рассказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

«Слепышев все 27 матчей плей-офф играл на уколах. Он 2 мая был прооперирован в Германии. Сейчас идет восстановление», – сказал Есмантович.

В плей-офф набрал 16 (8+8) очков при показателе полезности «плюс 4». Среднее игровое время – 15:26.

ЦСКА обыграл «Ак Барс» в финальной серии и выиграл Кубок Гагарина во втором сезоне подряд.