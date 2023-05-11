Слепышев сыграл на уколах все 27 матчей в плей-офф. Форвард ЦСКА набрал 16 очков

Теги ЦСКА травмы Кубок Гагарина Антон Слепышев Игорь Есмантович Хоккей

Антон Слепышев играл с травмой по ходу всего плей-офф КХЛ.

Об этом рассказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

«Слепышев все 27 матчей плей-офф играл на уколах. Он 2 мая был прооперирован в Германии. Сейчас идет восстановление», – сказал Есмантович.

В плей-офф Антон Слепышев набрал 16 (8+8) очков при показателе полезности «плюс 4». Среднее игровое время – 15:26.

ЦСКА обыграл «Ак Барс» в финальной серии и выиграл Кубок Гагарина во втором сезоне подряд.

5 комментариев

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TimGI86
Самоотверженно, визуально и не скажешь, что был на травме шел в борьбу, был активен
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grishaffrfr
Так это же допинг
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Денис Кёнигсберг
А у Эйтона из Санс грудь болит...
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Booligan
НПВП хорошая прибавка к мышечным функциям
0
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