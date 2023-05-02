«Флорида» ограничила продажу билетов на домашние матчи с «Торонто» для болельщиков не из США

Теги болельщики Торонто Флорида Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

«Флорида» ограничила продажу билетов на матчи для болельщиков не из США.

Билеты на домашние игры «Пантерс» в серии второго раунда Кубка Стэнли против «Мэйпл Лифс» поступили в продажу в понедельник утром. Купить их могли только жители США.

«Заказы людей, проживающих за пределами США, будут отменены без предварительного уведомления и возмещения средств», – говорится на сайте по продаже и распространению билетов Ticketmaster.

Сообщается, что место жительства в данном случае зависит от платежного адреса кредитной карты.

«Мы предоставляем местным фанатам первоочередный доступ к билетам на матчи серии в течение первых 24 часов продажи билетов на игру.

Сегодня любой желающий может приобрести билеты на вторичном рынке», – сказал представитель «Флориды».

Как сообщает Sportsnet, эта стратегия уже много раз использовалась командами НХЛ.

«Торонто» вышел во 2-й раунд Кубка Стэнли впервые с 2004 года

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13 комментариев

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Bardownski
Ну так норм, а то торонтовцы массово скупятся. Был на игре Эдмонтона в Вегасе, местных болельщиков было меньше чем туристов из Альберты.
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забил на оборону
это не поможет, все те кто проводит зиму там имеют местную кредитную карту
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alklimov2018
А если это негр?
А если это негр-гей?
А если это негр-гей-трансгендер?
Это же какой скандал намечается?
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Cube Litening C:68X
Ответ Bardownski
Ну так норм, а то торонтовцы массово скупятся. Был на игре Эдмонтона в Вегасе, местных болельщиков было меньше чем туристов из Альберты.
Ты тоже мигрант?
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Bardownski
Ответ Cube Litening C:68X
Ты тоже мигрант?
А кроме мигрантов в Вегас никого не пускают что ли?
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Cube Litening C:68X
Ответ Bardownski
А кроме мигрантов в Вегас никого не пускают что ли?
Не знаю..
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Bardownski
Ответ Cube Litening C:68X
Не знаю..
Обрадую - пускают всех.
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Cube Litening C:68X
Ответ Bardownski
Обрадую - пускают всех.
Я не поеду,я только по Европе..😁
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Cube Litening C:68X
Ответ забил на оборону
это не поможет, все те кто проводит зиму там имеют местную кредитную карту
Ты о русской олигархии и шоу бизнесе? 😁
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забил на оборону
Ответ Cube Litening C:68X
Ты о русской олигархии и шоу бизнесе? 😁
нет, очень много пожилых канадцев проводят зиму во Флориде. 3-6 месяцев
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Cube Litening C:68X
Ответ забил на оборону
нет, очень много пожилых канадцев проводят зиму во Флориде. 3-6 месяцев
Нехило..Я бы Кипр предпочел,там около 20 всю зиму,почти нет дождей, очень удобно для велосипеда..😁
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Booligan
Ответ Cube Litening C:68X
Нехило..Я бы Кипр предпочел,там около 20 всю зиму,почти нет дождей, очень удобно для велосипеда..😁
Это что за Кипр с +20 всю зиму? Новый Южный Кипр? На нашем русском Кипре +8 в среднем и не топят ни хрена
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Cube Litening C:68X
Ответ Booligan
Это что за Кипр с +20 всю зиму? Новый Южный Кипр? На нашем русском Кипре +8 в среднем и не топят ни хрена
Не знаю,я всю зиму мониторил погоду на Кипр, днём 17-20 показывало..Само то для велоспорта..
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