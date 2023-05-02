«Флорида» ограничила продажу билетов на домашние матчи с «Торонто» для болельщиков не из США

«Флорида» ограничила продажу билетов на матчи для болельщиков не из США.

Билеты на домашние игры «Пантерс» в серии второго раунда Кубка Стэнли против «Мэйпл Лифс» поступили в продажу в понедельник утром. Купить их могли только жители США.

«Заказы людей, проживающих за пределами США, будут отменены без предварительного уведомления и возмещения средств», – говорится на сайте по продаже и распространению билетов Ticketmaster.

Сообщается, что место жительства в данном случае зависит от платежного адреса кредитной карты.

«Мы предоставляем местным фанатам первоочередный доступ к билетам на матчи серии в течение первых 24 часов продажи билетов на игру.

Сегодня любой желающий может приобрести билеты на вторичном рынке», – сказал представитель «Флориды».

Как сообщает Sportsnet, эта стратегия уже много раз использовалась командами .

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