Никишин о задачах СКА в новом сезоне: «Надо уже кровь из носу обыгрывать ЦСКА и сто процентов брать Кубок Гагарина»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Александр Никишин Хоккей

Александр Никишин сказал, что СКА в следующем сезоне обязательно должен обыграть ЦСКА.

В прошлый раз клуб из Санкт-Петербурга обыгрывал московских армейцев в плей-офф в 2015 году. 

– В плей-офф опять случился армейский финал, а СКА снова остался за бортом. Почему не получилось обыграть ЦСКА и выйти в финал?

– Я первый сезон играю за СКА. Они, к сожалению, не первый год проигрывают ЦСКА, но что поделать, если соперник находит нюансы, чтобы победить нашу сильную команду? Считаю, что система в команде улучшается с каждым сезоном.

В следующем году надо уже кровь из носу обыгрывать ЦСКА и сто процентов брать кубок. Потому что у нас очень сильная команда. Надо находить новые силы и возможности, чтобы обыгрывать их. Все видели, что мы можем, надо просто подтверждать этот статус.

– По вашим словам складывается мнение, что это была серия абсолютно равных команд, просто ЦСКА был где-то чуть успешнее. Не было какого-то глобального разрыва между соперниками?

– Считаю, что не было. Мы сто процентов играли по разным системам, просто в каких-то компонентах они были сильнее нас. Было все отлично, когда мы забивали первыми и реализовывали свои моменты, а когда допускали нелепые ошибки или где-то недорабатывали, то получали проигрыши. Потом разборы, расстройства. Хотели большего, может, это и сказалось, – сказал защитник СКА. 

13 комментариев

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посмотрел 801 игру нхл
Ещё 100500 игроков и тренеров, до кучи парочку фарм клубов, ручных судей и тогда точно система начнет давать плоды, или нет ?

господи, такое позорище этот клуб .
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Maksmen1995
Надеюсь отлетят раньше..
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Rudenzik
В следующем сезоне из-за перекрёстного плей-офф могут не дойти до ЦСКА
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Демид Котов
Когда уже поменяют Йозе Марино из СКА😩
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Павел Чечёта
Обыгрывать ЦСКА и брать кубок??а СКА у нас уже что, в финале 2023-2024?Какая самоуверенность и неуважение к другим клубам, ну чтож удачи.
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boxellevogue
Слово система заразительно)
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Игорь Иванов
"Мы сто процентов играли по разным системам, просто в каких-то компонентах они были сильнее нас". Вот что год с Ротенбергом делает. Я может что то не догоняю, но из этой фразы ничего не понял) Если бы играли по одной системе, то можно говорить об отдельных компонентах, но если сто процентов по разным, вообщем я запутался.
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крок 58
Если плофа перекрестного не будет, то надо еще восток обыграть))
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Олег
Вы ещё Макдэвида приобретёте, и тогда точно победите.Клоуны ей богу .😂😂😂
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Александр Митраков
Адмирал сначала обыграйте
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hannibal
Слил всю установку Ротенберга на сезон
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Nekrasof
Ответ посмотрел 801 игру нхл
Ещё 100500 игроков и тренеров, до кучи парочку фарм клубов, ручных судей и тогда точно система начнет давать плоды, или нет ? господи, такое позорище этот клуб .
Это ж специальный проект - Красная машина
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*BG*
Ответ крок 58
Если плофа перекрестного не будет, то надо еще восток обыграть))
Наоборот получается. Если ПО перекрестный будет....
И дальше по тексту.
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