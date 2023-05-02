Никишин о задачах СКА в новом сезоне: «Надо уже кровь из носу обыгрывать ЦСКА и сто процентов брать Кубок Гагарина»

Александр Никишин сказал, что СКА в следующем сезоне обязательно должен обыграть ЦСКА.

В прошлый раз клуб из Санкт-Петербурга обыгрывал московских армейцев в плей-офф в 2015 году.

– В плей-офф опять случился армейский финал, а СКА снова остался за бортом. Почему не получилось обыграть и выйти в финал?

– Я первый сезон играю за СКА. Они, к сожалению, не первый год проигрывают ЦСКА, но что поделать, если соперник находит нюансы, чтобы победить нашу сильную команду? Считаю, что система в команде улучшается с каждым сезоном.

В следующем году надо уже кровь из носу обыгрывать ЦСКА и сто процентов брать кубок. Потому что у нас очень сильная команда. Надо находить новые силы и возможности, чтобы обыгрывать их. Все видели, что мы можем, надо просто подтверждать этот статус.

– По вашим словам складывается мнение, что это была серия абсолютно равных команд, просто ЦСКА был где-то чуть успешнее. Не было какого-то глобального разрыва между соперниками?

– Считаю, что не было. Мы сто процентов играли по разным системам, просто в каких-то компонентах они были сильнее нас. Было все отлично, когда мы забивали первыми и реализовывали свои моменты, а когда допускали нелепые ошибки или где-то недорабатывали, то получали проигрыши. Потом разборы, расстройства. Хотели большего, может, это и сказалось, – сказал защитник СКА.