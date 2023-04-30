СКА продлил контракт с Фальковским на три года, с Комаровым – на один

Теги СКА КХЛ Никита Комаров Степан Фальковский Хоккей

Степан Фальковский и Никита Комаров продлили контракты со СКА.

Фальковский подписал соглашение с петербуржским клубом на три сезона, Комаров – на один.

Фальковский набрал 21 (8+13) балл при полезности «плюс 23» в 51 матче Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на счету защитника 5 (2+3) баллов при полезности «плюс 12» в 16 играх.

Комаров отметился 4 (2+2) баллами при полезности «плюс 2» в 37 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф форвард набрал 4 (1+3) очка при полезности «плюс 3» в 16 играх

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