Плющев о российском хоккее: «На тренерском мостике у нас может стоять тот, кто нравится руководителю – даже без опыта. Не сказать, что СКА дает много воспитанников»

Теги ЦСКА СКА Владимир Плющев КХЛ Хоккей

Владимир Плющев поделился мыслями о необходимости изменений в российском хоккее.

– Самое главное: в нашем хоккее должны работать профессиональные люди. Чтобы у нас не было чехарды игроков, необоснованных приглашений тренеров в клубы по каким-то причинам.

Потому что у нас все ходят по кругу. Многие отмечают: уровень подготовки наших хоккеистов, тренеров оставляет желать лучшего. Мы уступаем в этом НХЛ.

– Говорят об этом давно.

– Мы говорим много, но не меняем ни систему подготовки игроков, ни систему подготовки тренерских кадров.

На тренерском мостике у нас может стоять тот, кто просто нравится руководителю клуба. Даже если не имеет никакого опыта.

Недаром некоторые бывшие игроки, не стесняясь, говорит: как хорошо быть тренером! Я постоял на лавочке, понял это, я обязательно стану тренером. Никто не говорит, что надо учиться тренерскому ремеслу.

– Сложная работа?

– Еще какая! Тренер – психолог, педагог, стратег, тактик. Очень много качеств должен совмещать в себе.

Просто так этому не научишься, а постигать науку мало кто хочет. От этого страдает потенциал нашего хоккея. Даже ЦСКА – стабильная команда, выиграла Кубок Гагарина за счет опытных игроков.

Когда они сойдут, кто придет им на смену? Там резерва большого не видно. Я посещаю матчи высшей лиги, молодежных команд.

Школа ЦСКА где-то утеряна. Нельзя сказать, что СКА дает нашему хоккею много воспитанников. Они приглашают опытных игроков.

– Что надо менять первым делом?

– Систему подготовки игроков. Это касается и календаря, и тренировок, и сборов. Можно услышать мнения, что игрокам надо из отпуска, дескать, выходить позже, а сборы делать короткими.

Но это могут позволить себе в НХЛ. Потому что там собраны лучшие игроки из разных стран. А еще потому, что они нанимают себе на время отпуска тренеров, чтобы заниматься в межсезонье и приезжать в команды готовыми.

– У наших так не получится?

– В наших командах много молодых игроков, с которыми надо работать в два раза больше.

Во всяком случае принцип тарасовской школы, которую я прошел, звучит так: играет хорошо тот, кто хорошо тренируется.

Нельзя научиться играть в матчах. На льду ты можешь показать то, что наработал на тренировках.

– Сейчас российскому хоккею не с кем себя сравнивать. 

– Я думаю, рано или поздно нас вернут на международную арену.

Когда это случится, хочется, что мы высоко несли флаг нашего хоккея с гордо поднятой головой. С этим могут возникнуть проблемы, если мы ничего не будем менять, – сказал заслуженный тренер России.

6 комментариев

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Громовася
Сыпет штампами всем известными, но тем не менее не имеющий НИКАКОГО отыта хоккейной жизни был главным тренером Сборной, просра.....фшей ВСЁ с ним
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stephan
В КХЛ никто не должен никого учить, тренировать, проводить какие-то сборы. Им платят хорошие деньги, проводится огромное количество предсезонных сборов, в том числе для игроков КХЛ. Почему налогоплательщики должны оплачивать их подготовку к сезону?
Он проводит какие-то аналогии с НХЛ и снова упоминает "Тарасовскую систему". На дворе 2023 год, какая система? Лига должна быть более-менее коммерческой без взаимосвязи с какими-либо сборными, подготовками молодежи и тп. Для этого есть детские школы, мхл и вхл с возрастными ограничениями.
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Вадим Абдуллин
Зато СКА берет Кадейкина, Толчинского и Грицюка, а Демидовы, Бучельников и прочие пускай помаринуются
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Громовася
МЧМ 2001 состав триумфа Плющева________1 Ключников (в)2 Князев4 Корсунов5 Гребешков7 Тютин8 Учеватов9 Тернавский12 Бабчук14 Кайгородов15 Трубачёв16 Таратухин17 Ковальчук18 Полушин20 Шишканов21 Григоренко23 Чистов24 Головин25 Артюхин26 Пережогин27 Сёмин28 Кольцов30 Медведев (в)главный тренер: Владимир Плющев

С таким составом убогий выиграет))))
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Melnikov1968
А откуда опыт берётся? Встаёт тренер на скамейку любого клуба:детского, юношеского, молодёжного и т. д. Получает этот самый опыт и двигается дальше. Либо вариант с лощенным Ротенбергом. Или Плющев видит ещё какой-то путь? Почему прямо не сказать : такие люди как Ротенберг не имеют право тренировать команды КХЛ.
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lezhik
Ответ stephan
В КХЛ никто не должен никого учить, тренировать, проводить какие-то сборы. Им платят хорошие деньги, проводится огромное количество предсезонных сборов, в том числе для игроков КХЛ. Почему налогоплательщики должны оплачивать их подготовку к сезону? Он проводит какие-то аналогии с НХЛ и снова упоминает "Тарасовскую систему". На дворе 2023 год, какая система? Лига должна быть более-менее коммерческой без взаимосвязи с какими-либо сборными, подготовками молодежи и тп. Для этого есть детские школы, мхл и вхл с возрастными ограничениями.
Скажу больше. Профессиональный спорт не должен спонсироваться из бюджета и из гос. монополий. Только массовый спорт.
Налогоплательщики за проф. спорт должны платить покупкой билетов, атрибутики, подписками на платные каналы, но никак не налогами.
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