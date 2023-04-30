Плющев о российском хоккее: «На тренерском мостике у нас может стоять тот, кто нравится руководителю – даже без опыта. Не сказать, что СКА дает много воспитанников»

Владимир Плющев поделился мыслями о необходимости изменений в российском хоккее.

– Самое главное: в нашем хоккее должны работать профессиональные люди. Чтобы у нас не было чехарды игроков, необоснованных приглашений тренеров в клубы по каким-то причинам.

Потому что у нас все ходят по кругу. Многие отмечают: уровень подготовки наших хоккеистов, тренеров оставляет желать лучшего. Мы уступаем в этом НХЛ.

– Говорят об этом давно.

– Мы говорим много, но не меняем ни систему подготовки игроков, ни систему подготовки тренерских кадров.

На тренерском мостике у нас может стоять тот, кто просто нравится руководителю клуба. Даже если не имеет никакого опыта.

Недаром некоторые бывшие игроки, не стесняясь, говорит: как хорошо быть тренером! Я постоял на лавочке, понял это, я обязательно стану тренером. Никто не говорит, что надо учиться тренерскому ремеслу.

– Сложная работа?

– Еще какая! Тренер – психолог, педагог, стратег, тактик. Очень много качеств должен совмещать в себе.

Просто так этому не научишься, а постигать науку мало кто хочет. От этого страдает потенциал нашего хоккея. Даже ЦСКА – стабильная команда, выиграла Кубок Гагарина за счет опытных игроков.

Когда они сойдут, кто придет им на смену? Там резерва большого не видно. Я посещаю матчи высшей лиги, молодежных команд.

Школа ЦСКА где-то утеряна. Нельзя сказать, что СКА дает нашему хоккею много воспитанников. Они приглашают опытных игроков.

– Что надо менять первым делом?

– Систему подготовки игроков. Это касается и календаря, и тренировок, и сборов. Можно услышать мнения, что игрокам надо из отпуска, дескать, выходить позже, а сборы делать короткими.

Но это могут позволить себе в НХЛ. Потому что там собраны лучшие игроки из разных стран. А еще потому, что они нанимают себе на время отпуска тренеров, чтобы заниматься в межсезонье и приезжать в команды готовыми.

– У наших так не получится?

– В наших командах много молодых игроков, с которыми надо работать в два раза больше.

Во всяком случае принцип тарасовской школы, которую я прошел, звучит так: играет хорошо тот, кто хорошо тренируется.

Нельзя научиться играть в матчах. На льду ты можешь показать то, что наработал на тренировках.

– Сейчас российскому хоккею не с кем себя сравнивать.

– Я думаю, рано или поздно нас вернут на международную арену.

Когда это случится, хочется, что мы высоко несли флаг нашего хоккея с гордо поднятой головой. С этим могут возникнуть проблемы, если мы ничего не будем менять, – сказал заслуженный тренер России.